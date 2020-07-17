مشروبات الموز بديل الفطور لحرق دهون البطن بسرعة

الموز هو أحد المكوّنات الأكثر استخداماً في إعداد مشروبات، ذلك لونه غنياً بالبوتاسيوم، الذي يزيل الماء الزائد من الجسم ويحفّز أيضاً نظام الأيض. وفي الحقيقة غالباً ما يتم الجمع بينه وبين مكونات أخرى تحفز حرق الدهون وإذابة الكرش، مثل بذور الكتان والسبانخ.

فوائد مشروبات الموز الصحية

تهاجم مكونات هذه المشروبات النسيج الدهني غير المرغوب به، لذا فنحن نقترح عليك تجربتها لأن هناك الكثير من العناصر التي قد تكون فعالة لإذابة دهون البطن خلال بضعة أيام وبالتالي الحصول على بطن مسطح.

والموز غني بالبوتاسيوم ويسهم في إزالة الماء الزائد من الجسم. وتحتوي حبة الموز على 450 ملغم من البوتاسيوم. وتحتوي على سكريات طبيعية مثل الفركتوز والسكروز والجلوكوز، وهذه السكريات تعطي الجسم الطاقة التي هو بحاجة لها ليعمل بشكل جيد.

وعن طريق تناول الموز، أنت تقللين الإحساس بالجوع، الذي يدفعك غالباً إلى تناول الكثير من الطعام أو أكل الوجبات السريعة المليئة بالسعرات الحرارية. وللموز تأثير إيجابي على عملية الأيض في الجسم لأنها غنية بالألياف.

كما أنّ الموز يزوّد الجسم بكمية معينة من النشا المقاوم المعروف بقدرته على زيادة أكسدة الدهون. ويغيّر النشا المقاوم ترتيب حرق الطعام. وبشكل عام، يحرق الجسم أولاً الكربوهيدرات ثم الدهون ثم البروتينات.

يمكنكِ استخدام الموز كأساس لمشروبات النظام الغذائي. ثم يمكنكِ إضافة عناصر طبيعية أخرى فعّالة "مذيبة للدهون"، مثل بذور الكتان أو التوت أو السبانخ التي تزوّد الجسم بالجرعة اليومية اللازمة من الفيتامينات والمعادن.

كل مكوّنات هذه الوصفة تحفّز عملية الأيض بحيث أنك ستبدأين بفقدان دهون البطن بطريقة طبيعية وبشكل آمن تماماً.

قواعد اتبعيها عند تناولك هذا المشروب

1- تناولي هذا المشروب كوجبة إفطار، وهذا يعني أن لا تأكلي أي شيء آخر في الصباح. وهذا المشروب سيشعرك بالشبع لفترة طويلة ولن تشعري بالجوع.

2- لا تتناولي الأغذية المجهزة، فهي ترهق عملية الأيض وتؤدي إلى سوء الهضم. اصنعي قائمة طعام خاصة بكِ، ولكن حاولي أن تدخلي فيها عناصر طازجة بقدر الإمكان، مثل الخضروات الموسمية وعصائر الفواكه المعصورة للتو، الخ.

3- اشربي 2-3 لتر من الماء ولكن احرصي على شرب هذه الكمية من الماء على مدى اليوم.

اقرئي ايضا: ماذا تعرفين عن حمية اتكتنز Atkins ؟

Advertisements

طريقة تحضير مشروب الموز لإذابة دهون البطن:

لهذا المشروب نكهات مختلفة، حيث أنك قد تبدّلين مكوّناً بآخر غير الموز

الموز وبذور الكتان

اخلطي حبة برتقال وحبة موز وملعقتين كبيرتين من مصل اللبن وملعقتين كبيرتين من بذور الكتان ونصف كوب كبير من الماء الفاتر.

الموز وأنواع التوت

أخلطي حبة موز وكوب من العنب أو توت العليق أو التوت البري وملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور ونصف كوب كبير من الماء الفاتر.

اقرئي ايضا: قواعد أساسيّة للحمية خلال الرضاعة الطبيعيّة

الموز والسبانخ

أخلطي حبة موز و 200 غرام من السبانخ الطازج ونصف كوب من اللبن الزبادي وثلث كوب من الحبوب المهروسة وملعقة كبيرة من العسل ونصف كوب كبير من الماء الفاتر.

الطريقة: يتطلب إعداد كل مشروب الخطوات نفسها: ضعي كل المكونات في الخلاط واخلطي جيداً.

ملاحظة هامة:

اشربي هذه المشروبات على وجبة الإفطار لفقدان دهون البطن، لأن في هذا الوقت من النهار يمتص الجسم أكبر عدد من المغذيات ويكون الجسم أيضاً قادراً على التعرف على المكونات التي تغزو النسيج الدهني، الذي يترسّب غالباً في منطقة الخصر والمعدة.