شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للفيروس التاجى أن يمر عبر حليب الثدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرضاعة الطبيعة من أهم طرق التغذية للأطفال حديثى الولادة، حيث تحتوى على جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الطفل ومناعته وتساعده على النمو الصحى، ولكن ماذا عن الأمهات المصابة بفيروس كورونا، هل يمر الفيروس التاجى عبر حليب الثدى؟

حسب ما ذكره موقع healthline في بعض الدراسات التي أجريت على النساء المرضعات المصابات بالفيروس التاجي، لا يوجد أثر للفيروس التاجى فى حليب الأم، لكن الخبراء يحذرون من أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يتمكنوا بشكل قاطع من القول بأنه لا يوجد خطر.

فحليب الثدي يحتوى على نسبة عالية من الأجسام المضادة التي تعمل على مقاومة الفيروسات والأمراض، لذا حثت جميع منظمات الحمل والولادة الأمريكية، على مواصلة الأمهات للرضاعة الطبيعية خلال تفشي المرض.

وينصح مركز السيطرة على الامراض النساء المرضعات والحوامل بالمتابعة مع الطبيب والاهتمام بصحتهن وصحة الطفل لوقايتهن من الفيروس واتباع بعض الارشادات الصحية ومنها:

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1:ارتداء القناع الطبى خارج المنزل.

2:غسل اليدين جيدًا بالمياه والصابون المطهر قبل لمس طفلك.

3:غسل يديك جيدًا قبل التعامل مع مضخة الثدي أو الزجاجة.

4:ابعدى طفلك عن الاماكن المزدحمة التى تنتشر فيها العدوى.

5:التغذية السليمة وتناول الاطعمة التى تعزز مناعة الام وتحميها من الفيروس.