شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أمراض القلب وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم وهي مجموعة من المشاكل الصحية للقلب وعلى سبيل المثال ، قد تعرف شخصًا أصيب بأزمة قلبية ، لكن هذا واحد فقط من العديد من أنواع أمراض القلب في معظم الأحيان، لا تظهر أمراض القلب أعراضًا واضحة ، مما قد يجعل من الصعب التعرف عليها ولكن من خلال زيارات الطبيب الروتينية ، يمكنك فهم خطر الإصابة بأمراض القلب والعمل على منع حدوث مضاعفات صحية خطيرة بحسب موقع "إنسايدر".



امراض االقلب

س: ما أنواع أمراض القلب ؟

ج: يشير مرض القلب إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب، أو الشرايين المحيطة، التي تمد القلب بالدم ويمكن أن تحدث أنواع متعددة من أمراض القلب معًا، ويمكن أن يزيد وجود أحدها من خطر الإصابة بأخرى.

-عدم انتظام ضربات القلب

عندما يكون هناك عدم انتظام في معدل ضربات القلب أو الإيقاع يتم التحكم في معدل ضربات قلبك بواسطة العقدة الجيبية - وهي مجموعة من الخلايا الموجودة أعلى قلبك والتي ترسل إشارات كهربائية للحفاظ على دقات القلب بشكل صحيح.

عادة ، يكون معدل ضربات القلب الطبيعي عند الراحة حوالي 60 نبضة إلى 100 نبضة في الدقيقة إذا كانت أعلى أو أقل باستمرار ، فقد يشير ذلك إلى خلل في نظام القلب الكهربائي.

وهذان نوعان رئيسيان من اضطراب نظم القلب:

-عدم انتظام دقات القلب هذا عندما ينبض قلبك بسرعة كبيرة يتميز بمعدل ضربات قلب 100 نبضة في الدقيقة أو أكثر والرجفان الأذيني هو النوع الأكثر شيوعًا.

-بطء القلب هذا عندما ينبض قلبك ببطء شديد يتميز بمعدل ضربات قلب 50 نبضة في الدقيقة أو أقل. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن أن يكون بطء القلب علامة على صحة جيدة، حيث إن الرياضيين غالبًا ما يكون لديهم معدل ضربات قلب منخفض يصل إلى 40 نبضة في الدقيقة.

- مرض القلب التاجي

المعروف أيضًا باسم مرض القلب الإقفاري، هو عندما تتلف الشرايين التاجية بمرور الوقت إنه أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا.

عادة ، تجلب الشرايين التاجية الدم إلى قلبك، وتوفر له الأكسجين والمغذيات الحيوية لكن مرض القلب التاجي يحدث عندما يتراكم الكوليسترول ويضيق هذه الشرايين - وهي عملية تسمى تصلب الشرايين - ويعيق تدفق الدم إلى القلب.

-النوبة القلبية

تحدث النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب عندما ينقطع تدفق الدم إلى القلب، مما يضر بعضلة القلب وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يعاني شخص ما من نوبة قلبية كل 40 ثانية في الولايات المتحدة.

حوالي 14٪ من النوبات القلبية مميتة عادةً ما لا تكون النوبات القلبية خطرة مثل السكتة القلبية، التي تؤدي إلى الوفاة بنسبة 89٪ من الوقت.

ومع ذلك ، لا يعاني حوالي 20٪ من النوبات القلبية من أي أعراض واضحة - وهذا ما يُسمى بالنوبة القلبية الصامتة - وقد تمر دون أن يلاحظها أحد.

- أمراض القلب الخلقية

هي عندما تولد بعيب في القلب في حين أن هناك العديد من الأنواع المختلفة ، إلا أنها تنتج بشكل أساسي عن ضعف صمام القلب أو تطور الأوعية الدموية أثناء وجوده في الرحم.

السكتة القلبية أو قصور القلب، أو قصور القلب الاحتقاني

هو عندما تتدهور وظيفة القلب بمرور الوقت ولم تعد تضخ الدم بكفاءة غالبًا ما يحدث في الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية الذين تجاهلوا العلاج لسنوات.

ومع ذلك ، لا يعني فشل القلب أن قلبك توقف عن الخفقان.

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س: ما أعراض أمراض القلب ؟

ج: في معظم الأحيان ، يتطور مرض القلب دون أي أعراض واضحة لهذا السبب من المهم زيارة طبيبك لإجراء فحوصات روتينية، حيث سيكونون قادرين على تحديد ما إذا كنت قد تكون في خطر.

تكون علامات النوبة القلبية في بعض الأحيان الأعراض الوحيدة لأمراض القلب لكن بعض الناس قد يشعرون بألم أقل في الصدر في أوقات أخرى وهذا ما يسمى بالذبحة الصدرية ، وغالبًا ما يحدث بعد مجهود بدني، ويزداد سوءًا بمرور الوقت مع تطور مرض القلب.

ولكن قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت آلام صدرك خطيرة وأعراض لأمراض القلب على سبيل المثال ، عسر الهضم أو حرقة المعدة، بالإضافة إلى القلق ، يمكن أن يسببا ألمًا في الصدر قد يخلط بينه وبين الذبحة الصدرية أو الأزمة القلبية.

س: ما عوامل الخطر التي تؤدي لإصابتك بأمراض القلب؟

لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بأمراض القلب، فمن المهم فهم عوامل الخطر لديك بشكل عام ، هناك سببان رئيسيان لأمراض القلب وهما ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

-ارتفاع ضغط الدم ، هو عندما يضخ الدم بقوة شديدة ، ويصلب الشرايين ويؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

-يمكن أن يحد ارتفاع الكوليسترول من تدفق الدم من خلال مرض يسمى تصلب الشرايين ، وهو تراكم اللويحات في الشرايين يعد تصلب الشرايين أحد الأسباب الرئيسية لمرض الشريان التاجي ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من أمراض القلب.

يمكن أن تؤدي العوامل التالية إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول ، وتزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب:

-عدم ممارسة الرياضة. من المهم الحفاظ على ضخ قلبك ، وإذا كنت لا تمارس الرياضة بانتظام، فإن نمط الحياة المستقر يمكن أن يرفع ضغط الدم والكوليسترول ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب.

-نظام غذائي غير صحي تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة ، وكذلك الصوديوم ، يمكن أن يرفع ضغط الدم والكوليسترول بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي تخطي وجبات الطعام بشكل متكرر مثل الإفطار إلى الإضرار بقلبك.

-تعاطي الكحول. يمكن أن يؤثر شرب الكحول سلبًا على القلب.

- استخدام السجائر هو أحد المؤشرات الرئيسية لأمراض القلب.

-القلق المزمن. مع مرور الوقت ، قد يساهم الإجهاد في الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يسبب الإجهاد المفاجئ أيضًا اعتلال عضلة القلب، والذي يبدو وكأنه نوبة قلبية ، ولكن الشريان ليس مسدودًا بالفعل.

-قلة النوم. يمكن أن يزيد الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم كل ليلة من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-الوراثة. في حين أن ارتفاع ضغط الدم يتأثر بالوراثة ، يمكن أن يكون ارتفاع الكوليسترول وراثيًا تمامًا ، والمعروف باسم فرط كوليسترول الدم العائلي.

-يمكن للحالات الصحية الأساسية الأخرى - مثل السمنة والسكري وأمراض الكلى - أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

س: ما طرق الوقاية من أمراض القلب؟

حتى إذا كان لديك العديد من عوامل الخطر هذه، لم يفت الأوان للوقاية من أمراض القلب أفضل طريقة للقيام بذلك هي عن طريق اتخاذ خطوات لخفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول. إليك الطريقة:

-ممارسة الرياضة بانتظام استهدف 30 إلى 60 دقيقة من النشاط البدني كل يوم يوصى بمزيج من تمارين التمدد ، وتمارين القوة، وتمارين الكارديو "الأيروبيك" طوال الأسبوع.

-فقدان الوزن الوزن الزائد يجعل قلبك يعمل بجد في الواقع ، إن خفض 5٪ إلى 10٪ فقط من وزن جسمك يمكن أن يخفض الكولسترول وضغط الدم ، مما يساعد على تخفيف العبء على قلبك.

-تناول طعامًا صحيًا. تتضمن الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الخضار الورقية والحبوب الكاملة والأسماك.

-أقلع عن التدخين. وجدت الأبحاث أن الإقلاع عن السجائر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 39٪.