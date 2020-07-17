شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لمدة 16 عاما تكشف: تناول الخبز والمكرونة مرتبط بانخفاض خطر الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط تناول البروتين من الأطعمة النباتية، بما في ذلك المكرونة والخبز، بانخفاض خطر الموت، حيث كشفت دراسة نشرت في مجلة JAMA Internal Medicine ، أنه نظر الباحثون في بيانات عن 416 ألفا من الرجال والنساء المأخوذة من دراسة للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة عن النظام الغذائي والصحة، وأجابوا على أسئلة حول ديموغرافيتهم وأسلوب حياتهم و النظام الغذائي في بداية الدراسة، وتمت متابعتهم بعد 16 عامًا.

ووفقا لتقرير لصحيفة نيوزويك ارتبط تناول البروتين النباتي بانخفاض فرص الوفاة بشكل عام ومن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت الرابطة قوية بشكل خاص عندما تم تناول البروتينات النباتية من الأطعمة مثل الخبز والحبوب والمكرونة لصالح اللحوم والبيض.

ارتبط تبادل البيض بالبروتين النباتي بانخفاض خطر الوفاة من خط الأساس عند الرجال بنسبة 24 % و 21 % عند النساء،و عندما يتعلق الأمر باللحوم الحمراء ، انخفض الخطر بنسبة 13 % لدى الرجال و 15 % عند النساء.

ووفقا للدراسة كان استبدال 3 % من استهلاك الطاقة من الحيوان إلى البروتين النباتي بشكل عام مرتبطًا بنسبة 10 % أقل من خطر الموت ، و 11 % فرصة أقل للوفاة بسبب مشكلة في القلب والأوعية الدموية لدى الرجال و 12 % لدى النساء.

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كما قام الفريق بحساب خيارات نمط الحياة المختلفة التي يمكن أن تؤثر على صحة المشاركين ، بما في ذلك التدخين والسكري واستهلاك الفاكهة واستخدام مكملات الفيتامينات والصحة العامة كما أفاد المشاركون.

قال الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها تقدم دليلاً على أن تغيير النظام الغذائي للشخص قد يؤثر على الصحة والعمر.

قال الباحثون إن دراسات سابقة أظهرت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين يمكن أن تساعد في فقدان الوزن والدهون ، ربما لأن هذه الأطعمة تساعد الناس على الشعور بالشبع لفترة أطول واستخدام المزيد من الطاقة كما تم ربط استبدال بعض الكربوهيدرات بالبروتينات بتحسينات القلب والأوعية الدموية مثل ضغط الدم ، وكذلك مستويات الدهون والسكر في الدم.