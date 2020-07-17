شكرا لقرائتكم خبر عن هل ميعاد ممارسة التمارين يؤثر على نومك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التمرين المنتظم له فوائد عديدة، بما في ذلك النوم الأفضل يمكن أن يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق ويطبع ساعتك الداخلية، تزيد التمارين الرياضية أيضًا من درجة حرارة الجسم الأساسية، عندما يبدأ في الانخفاض، تشعر بالنعاس.

كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن ممارسة التمارين قبل النوم يمكن أن تجعل من الصعب الحصول على راحة جيدة في الليل ولكن، وفقًا لتقرير لموقع healthline تبين أن ذلك ليس دائما صحيحا، حيث من الممكن الاستمتاع بالتمرينات الرياضية قبل وقت النوم.

المفتاح هو أن تكون مدركًا للتوقيت الدقيق، وأن تركز على نوع التمرين الذي لن يؤثر على قدرتك على النوم والبقاء نائمًا.ووفقا للتقرير فإن ممارسة التمارين المعتدلة الشدة في غضون 60 إلى 90 دقيقة من وقت النوم لا تؤثر على قدرة الشخص على النوم الجيد ليلاً.

ليست كل التمارين متساوية عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثيرها على النوم لهذا السبب، إذا كان الشخص يرغب في ممارسة التمارين الرياضية في المساء، فمن المهم اختيار نشاط بحكمة والتوقيت الدقيق لممارسة الرياضة أيضًا.

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فمن الأفضل ممارسة نشاط خفيف إلى متوسط ​​الشدة، قد يساعدك هذا المستوى من النشاط على النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أفضل.

من المهم أيضًا إكمال التمرين قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم إن أمكن ، حاول إنهاء 90 دقيقة على الأقل قبل التوجه إلى السرير. سيعطي هذا جسمك ما يكفي من الوقت للاسترخاء.

تتضمن أمثلة الأنشطة الخفيفة إلى متوسطة الكثافة ما يلي:

اليوجا، تمدد العضلات، المشى، ركوب الدراجة على مهل، السباحه على مهل.

يجب تجنب التمارين القوية في المساء يمكن أن يحفز النشاط البدني الشاق الجهاز العصبي ويرفع معدل ضربات القلب كثيرًا ، مما يجعل من الصعب النوم.