شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الآمن تناول الأطفال الصغار حليب الماعز؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغذية الطفل من الأمور الهامة للغاية خاصة في الشهور الأولى وقد يكون حليب الماعز أو مستحضرات حليب الماعز خيارًا صحيًا ومغذيًا للأطفال، الذين يعانون من حساسية من حليب البقر أو للأطفال الذين يعانون من مخاوف صحية أخرى حول حليب البقر.

ووفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE يعتبر حليب الماعز بشكل عام بديلاً آمنًا لحليب البقر ، ولكن فقط عند اتباع الجدول الزمني المناسب لتقديمه إلى الطفل.

تعتبر تركيبات حليب الماعز آمنة من الولادة إلى 12 شهرًا، ولكن حليب الماعز الطازج وأي نوع آخر من الحليب النقي الذي لا يعتبر حليب أطفال وليس حليب الثدي يجب تجنبه تمامًا في أول 12 شهرًا من الطفل الصغير حياة المرء ، كما أوصت به الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وذلك لأن حليب الماعز وحده لا يوفر التغذية الكافية للرضع وقد ارتبط ذلك بعواقب صحية وتنموية خطيرة إذا تم استهلاكه كبديل عن حليب الأطفال أو حليب الثدي.

علاوة على ذلك ، فإن الجهاز الهضمي للرضع ليس ناضجًا بما يكفي لهضم كميات كبيرة من البروتينات في الألبان المشتقة من الحيوانات.

وبمجرد وصول الطفل إلى سن 1 من الآمن إدخال حليب الماعز النقي طالما أنه مبستر يحتوي حليب الماعز الخام غير المبستر على بكتيريا يمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا عند الرضع والأطفال الصغار.

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أحد أهم الأسباب التي تجعل الآباء يعتبرون حليب الماعز هو حساسية حليب البقر أو عدم تحمله، تتراوح أعراض حساسية حليب الأبقار من الإسهال والسعال إلى الأعراض الأكثر خطورة والتي قد تهدد الحياة مثل ضيق التنفس .

من المثير للاهتمام أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من حساسية من حليب الأبقار لا يعانون من نفس الحساسية من حليب الماعز ربما لأن حليب الماعز يحتوي على نسبة أعلى من البروتين وله خصائص أخرى تجعل من السهل هضمه.

من الناحية الغذائية ، يميل حليب الماعز النقي إلى الحصول على المزيد من البروتين والدهون مقارنة بقليل من حليب البقر قد يحتوي حليب الماعز أيضًا على كمية أكبر بكثير من الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين أ والنحاس ، من بين الفيتامينات والمعادن المهمة الأخرى.

ولكن حيث يحتل حليب الماعز مرتبة أعلى في بعض الفيتامينات والمعادن ، فهو أقل في أنواع أخرى، على سبيل المثال ، يحتوي حليب البقر على كميات أعلى من فيتامين ب 12 وحمض الفوليك ، حيث يحتوي حليب الماعز على المزيد من البوتاسيوم وفيتامين أ.