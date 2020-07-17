صحة ورشاقة

البرازيل تتجاوز مليوني إصابة مؤكدة بكورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

الخليج 365 - وكالات

الجمعة 2020/7/17 07:07 ص بتوقيت أبوظبي

تخطى عدد المصابين بفيروس المستجد في البرازيل، الجمعة، عتبة المليوني مصاب بعد تسجيل أكبر دولة في أمريكا اللاتينية 45,403 إصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة.

وقالت الوزارة إنه في غضون أربعة أشهر ونصف من وصول الوباء إلى البلاد، بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 إلى 2,012,151 شخصاً، توفّي منهم 76,688 شخصاً، في ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتّحدة.

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وعلى الرغم من فداحة هذه الأرقام إلا أن عدداً من الخبراء يعتبرونها أقل بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية.

وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تسجيل أول إصابة بالوباء في البرازيل، لا تزال هذه الدولة تسجّل يومياً حصيلة وفيات مرتفعة للغاية وقد بلغت هذه الحصيلة الخميس 1322 وفاة.

والبرازيل هي الدولة الثانية في العالم، بعد الولايات المتّحدة، الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.

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