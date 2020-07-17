أمريكا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

سجلت الولايات المتحدة، مساء الخميس، أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أن الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في العالم سجلت خلال 24 ساعة 68,428 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 974 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس الفتاك أرواهم في هذا البلد إلى 138,201 شخص من أصل 3,560,364 مصاباً.

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من جانب آخر، ذكرت السلطات الصحية في الصين أنها سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي.

ولم يتم تسجيل أي حالات جديدة في بكين لليوم الحادي عشر على التوالي.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83622 حالة إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات عند 4634 دون تغيير.