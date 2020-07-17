شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من تأثير مواد تنظيف المنزل على صحة الجهاز التنفسى والجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلور والخل من أبرز المواد التى تستخدمها ربات البيوت فى تنظيف المنزل وتعقيمه من الفيروسات والجراثيم، ولكن حذر الخبراء من خلط الكلور مع الخل واستخدامه فى التعقيم، وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية قال الخبراء لا تخلط المبيض والخل معًا لانه يخلق غاز الكلور السام".

ويمكن أن يؤدي استنشاق الأبخرة السامة إلى السعال ومشاكل التنفس وردود الفعل التحسسية وحتى الحروق الكيميائية السيئة، وإنه خطأ تنظيف شائع يرتكبه العديد من الأشخاص ، كما حذر خبراء التنظيف من أن إضافة أي حمض إلى الكلور لانه سينتج بخار الكلور السام.

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قبل أن تتخلص من العفن في منزلك ، قال خبراء من CHOICE إن أول شيء عليك القيام به هو تقييم السطح الذي تعلق به الفطريات، وقالوا:إذا كان القالب على شيء مسامي للغاية ، مثل المنسوجات أو الملابس أو الأثاث ، فهناك فرصة جيدة لا يمكن إزالته بالكامل وقد يحتاج إلى التخلص منه، يجب تنظيف الأسطح "غير المسامية" مثل البلاستيك الصلب بشكل أسهل نسبيًا.

بالنسبة لأولئك الذين يكافحون لإزالة العفن في الحمام أو السيليكون ، أوضح الخبراء أنه بمجرد حصول الفطريات على قبضتها في هذه المناطق ، فإنه " يكاد يكون من المستحيل '' التخلص منه، واقترح الخبراء استخدام الخل المخفف على الأسطح الصلبة ، ولإنشاء محلول تنظيف ، قم بصب تركيز 80٪ من الخل إلى 20٪ من الماء،استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة في الدلو الأول لتنظيف رقعة من العفن.