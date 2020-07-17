تعرف على اعراض الاصابه بسرطان الغدد الليمفاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سرطان الغدد الليمفاوية هو سرطان في الجهاز اللمفاوي يتطور في الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء تساعد هذه الخلايا في مكافحة المرض في الجسم وتلعب دورًا أساسيًا في الدفاعات المناعية للجسم.

بما أن هذا النوع من السرطان موجود في الجهاز الليمفاوي، فإنه يمكن أن ينتقل بسرعة ، أو ينتشر ، إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة في جميع أنحاء الجسم ينتشر سرطان الغدد الليمفاوية في الغالب إلى الكبد أو نخاع العظام أو الرئتين.

وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday يمكن أن يصاب الأشخاص من أي عمر بالورم اللمفاوي ، ولكنه من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للسرطان لدى الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا غالبًا ما يمكن علاجه.

هناك نوعان رئيسيان من الأورام اللمفاوية: ليمفوما هودجكين وليمفوما اللاهودجكين. داخل هذه ، هناك العديد من الأنواع الفرعية.

ليمفوما اللاهودجكين

يمكن أن تكون الغدد المنتفخة التي لا تزول علامة على سرطان الغدد الليمفاوية، عادة ما يتطور سرطان الغدد الليمفاوية غير الهودجكينية ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، من الخلايا الليمفاوية B و T (الخلايا) في العقد أو الأنسجة الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم قد لا يؤثر نمو الورم في ليمفوما اللاهودجكين على كل العقدة الليمفاوية ، وغالبًا ما يتخطى بعضها وينمو على البعض الآخر يمثل 95 ٪ من حالات الليمفوما.

هودجكين سرطان الغدد الليمفاوية

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين هو سرطان في الجهاز المناعي ، ويمكن للأطباء التعرف عليه من خلال وجود خلايا ريدستيرنبرج ، وهي خلايا ليمفاوية ب كبيرة بشكل غير طبيعي. في الأشخاص المصابين بورم الغدد اللمفاوية هودجكين ، ينتقل السرطان عادة من عقدة ليمفاوية إلى أخرى مجاورة.

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اعراض سرطان الغدد الليمفاوية

تتشابه أعراض سرطان الغدد الليمفاوية مع أعراض بعض الأمراض الفيروسية ، مثل نزلات البرد ومع ذلك ، فإنها تستمر عادةً لفترة أطول، لن يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض قد يلاحظ البعض الآخر تورمًا في الغدد الليمفاوية هناك العقد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم. غالبًا ما يحدث التورم في الرقبة أو الفخذ أو البطن أو الإبطين.

غالبًا ما تكون التورمات غير مؤلمة قد تصبح مؤلمة إذا ضغطت الغدد المتضخمة على الأعضاء والعظام والهياكل الأخرى يخلط بعض الناس بين الليمفوما وآلام الظهر.

يمكن أن تنتفخ العقد الليمفاوية أيضًا أثناء العدوى الشائعة ، مثل البرد في سرطان الغدد الليمفاوية ، لا يتم حل التورم من المرجح أيضًا أن يصاحب الألم التورم إذا حدث بسبب عدوى، يمكن أن يؤدي تداخل الأعراض إلى التشخيص الخاطئ يجب على أي شخص يعاني من تورم الغدد باستمرار أن يرى طبيبه للاستشارة.

قد تشمل الأعراض الأخرى لكلا النوعين من الأورام اللمفاوية ما يلي:

الحمى المستمرة دون عدوى، تعرق ليلي وحمى وقشعريرة، فقدان الوزن وانخفاض الشهية، حكة غير عادية، التعب المستمر أو نقص الطاقة، ألم في الغدد الليمفاوية

تتضمن بعض الأعراض الإضافية لليمفوما اللاهودجكين ما يلي:

السعال المستمر، ضيق في التنفس، ألم أو تورم في البطن، قد يحدث ألم أو ضعف أو شلل أو تغير في الإحساس إذا ضغطت العقدة الليمفاوية المتضخمة على الأعصاب الشوكية أو النخاع الشوكي.

يمكن أن تنتشر اللمفومة بسرعة من العقد اللمفاوية إلى أجزاء أخرى من الجسم من خلال الجهاز اللمفاوي مع انتشار الخلايا الليمفاوية السرطانية إلى أنسجة أخرى ، لا يمكن للجهاز المناعي الدفاع ضد العدوى بفعالية.