شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الذرة عديدة منها الوقاية من الأمراض وتحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذرة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية وتعد من الحبوب الكاملة وربطت العديد من الدراسات استهلاك الحبوب الكاملة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وداء السكري من النوع الثاني والسمنة، وتحتوي الذرة على مجموعة متنوعة من فيتامينات ب، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يدعم ضغط الدم الصحي ووظيفة القلب ويمنع تقلصات العضلات، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الذرة، بحسب موقع "Health".



فوائد الذرة

فوائد الذرة

فوائد الذرة لا حصر لها، حيث توفر الذرة فيتامين أ حوالي 10 أضعاف الحبوب الأخرى بالإضافة إلى الحماية من التدهور المعرفي، يدعم فيتامين أ جهاز المناعة ، ويساعد على تكوين الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي تشكل الأغشية القوية حواجز وقائية أفضل لإبعاد الجراثيم عن مجرى الدم.

إليكم فوائد الذرة ..

غنية بمضادات الأكسدة الواقية من الأمراض

تساعد مضادات الأكسدة مثل: اللوتين وزياكسانثين، والكاروتينات الرئيسية على حماية عينيك، وقد ثبت أنهما يقللان من خطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

وفي الوقت نفسه ، ثبت أن مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة تحارب الالتهابات الحادة والمزمنة، وتحمي من الأمراض العصبية التنكسية، مثل مرض الزهايمر.

كما تم ربط الكيرسيتين بموت الخلايا المبرمج ، وهو التسلسل الذاتي التدمير الذي يستخدمه الجسم لقتل الخلايا البالية أو المعطلة.

أثبتت مضادات الأكسدة الأخرى في الذرة أنها جيدة بشكل خاص في درء الالتهاب كما أنها تحمي من الإجهاد التأكسدي ، وعدم التوازن بين إنتاج الجذور الحرة الضارة بالخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة.

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الذرة

الذرة جيدة لعملية الهضم

تحتوى الذرة على جرعة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا يتم تفتيتها وامتصاصها في مجرى الدم تبقى الألياف غير القابلة للذوبان في الجهاز الهضمي ، وتزيد من حجم البراز ، وتساعد على دفع النفايات عبر نظامك هذا يمنع الإمساك ، ويقلل من خطر البواسير ، وقد يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

قد تساعد ألياف الذرة أيضًا في دعم إدارة الوزن عن طريق زيادة الشعور بالامتلاء بعد الوجبة.



الذرة

الذرة خالية من الجلوتين

على الرغم من أن الذرة من الحبوب ، إلا أنها أيضًا خالية من الجلوتين. هذا يجعل الذرة خيارًا آمنًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو عدم تحمل الجلوتين الذين يرغبون في إضافة الحبوب إلى نظامهم الغذائي.

الذرة غنية بالبروتين

الذرة تحتوي على نسبة أعلى من البروتين من العديد من الخضراوات الأخرى، مما يجعلها خيارًا جيدًا للنباتيين أو للأشخاص الذين يأملون في تناول المزيد من البروتين من مصادر غير حيوانية.

تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن النظام الغذائي الغني بالبروتين قد يدعم فقدان الوزن الصحي إما عن طريق تقليل الجوع أو مساعدة الجسم على حرق السعرات الحرارية الزائدة.