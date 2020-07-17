تقرير: فيروس كورونا يبقى كامنا فى الجسم لمدة 9 أيام والوقاية أفضل علاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعمل العديد من خبراء الصحة والعاملين في الخطوط الأمامية والمنظمات العالمية مرارًا وتكرارًا من أجل الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، والذي يمكن أن يساعد في كبح انتقال العدوى.

ومع ذلك ، حتى ذلك الحين، ما يمكن أن يكون الحل ليكون آمنا؟ قال الدكتور K. K. Aggarwal ، الرئيس السابق للجمعية الطبية الهندية في الاجتماع العاشر للجنة الإدارية (MCM) لغرفة التجارة والصناعةإن فيروس كورونا يبقى في الجسم لمدة 9 أيام ، والوقاية هي أفضل علاج.

في الوقت الذي يتم فيه تشخيص الشخص بـ COVID، قد يكون موجود فى جسمه فى الخليج 365، ويحتاج المرء إلى النضال لبضعة أيام لإزالته من الجسم.



كورونا يبقى فى الجسم 9 أيام

ووفقا لتقرير الطبيب الذى نشره موقع " onlymyhealth" ، فبعد 9 أيام ، يكون أحدهم في مرحلة ما بعد COVID من الحياة، وعلى الرغم من عدم انتقاله بين الأطفال إلى الأطفال ، فإنه إذا كان لدى أي طفل COVID-19 ، بعد 3-4 أيام ، تختفي الأعراض.

وأوضح الدكتور KK Aggarwal، معدل وفياتنا أقل من الحالات النشطة، ويعاني الأشخاص من الوفاة أثناء الخضوع للاختبار في وقت متأخر ، أو يفقدون أعراض الالتهاب الرئوي التي تحدث بين اليوم الثالث والخامس الذي يسبب خطورة. لذا ، فإن التشخيص في الوقت المناسب ضروري لـ COVID-19 .

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ما الذي يمكن أن يمنع COVID-19؟ ما الذي يمكن أن يمنع COVID-19؟ أبلغ أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الطعم أو الرائحة وآلام المعدة وعدوى العين والحمى وأمراض ثانوية أخرى معرضون لـ COVID-19 المعتدل الذي يمكن علاجه بالأدوية.

قال الطبيب الهندى، إننا لسنا بحاجة للخوف من الانتقال للخارج ، لكننا بحاجة إلى ارتداء الأقنعة والحفاظ على البعد الاجتماعي والجلوس في اتجاهات مختلفة.

نحتاج إلى تهوية مناسبة في الغرف والمغاسل في مكاتبنا، و يمكن أن يساعد جهاز تنقية الهواء الذي يحتوي على 10 بدالات في الساعة وفلتر دقيق في منع انتقال COVID-19.

الأشخاص المسنون، لا يجب أن يعقدوا اجتماعات وجهًا لوجه تماما، ويجب أن يتناولوا أدويتهم من أجل السيطرة على ضغط الدم، والأدوية الأخرى وأن يستخدموا مسيلات الدم ، على النحو الذي يحدده أطباؤهم.

واقترح أيضا الدكتور أغاروال، ممارسة تمارين بسيطة لتقوية الرئتين التي تشمل نفخ البالونات ، نفخ الفقاعات في الماء، وغيرها الكثير.

يجب على المرء الحفاظ على نظام غذائي عالي البروتين عن طريق تناول جميع الخضروات السبعة الملونة.