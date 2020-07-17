باحثون يكتشفون 3 أنواع من الاستجابة المناعية لمرضى COVID-19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون من معهد بن لعلم المناعة 3 استجابات مناعية متميزة لعدوى كورونا CoV2 التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بمسار المرض لدى مرضى COVID-19 الشديدين، وقد تعلم في النهاية كيفية علاجهم على أفضل وجه.
3 أناع من استجابة المناعة ضد كورونا
يتسبب الفيروس التاجي الجديد كورونا في استجابات وأعراض مناعية مختلفة لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة ، ولكن لا يزال السبب غير مفهوم، مما يجعل قرارات العلاج أكثر صعوبة.
في حين تكشف الدراسات الحديثة تفاصيل عن استجابة المناعة للفيروس ، كانت معظمها تقارير حالة فردية أو تركز على مجموعة صغيرة من الأفراد، ولكن هذه هي الدراسة الأولى ، على حد علم المؤلف ، لتقديم صورة مناعية شاملة لعدد كبير من المرضى في المستشفى.
طبق الباحثون التنميط المناعي العميق لالتقاط الاستجابات الفردية لـ 163 مريضاً خلال فترة العدوى. تضمنت الدراسة 90 مريضاً في المستشفى تم علاجهم في مستشفى جامعة بنسلفانيا ، و 29 مريضاً غير مستشفيات ، و 44 متبرعاً صحياً بدون عدوى COVID-19. اختلفت الاستجابات المناعية بين المجموعة ، ولكن كانت هناك أنماط تحمل الوعد السريري.
وفقا للنتائج التى توصولوا إليها ، فأن النمط المناعي الأول ارتبط بأمراض أكثر حدة شملت الالتهاب وفشل الجهاز وأمراض الكلى الحادة. والنمط الثاني لا يرتبط بخطورة المرض ولكن بدلاً من ذلك كان هناك كبت للمناعة أما النوع الثالث ، الذي لم يكن لديه تنشيط مناعي ، لم يكن مرتبطا بأعراض محددة .
كان للنمط المناعي الأول نشاط قوي في خلايا CD4 + T ، مع تنشيط متواضع لخلايا CD8 + T وخلايا الدم المحيطية، ويعملوا كخلايا المناعة المناعية الرئيسية التي تعمل على إزالة الفيروسات.
النمط المناعي الثاني يتميز بشكل رئيسي بمجموعة فرعية من خلايا CD8 + T المعروفة باسم EM و EMRA وتنشيط متواضع لخلايا CD8 + T وخلايا الذاكرة B وخلايا الدم المحيطية.بينما أظهر النمط المناعي الثالث القليل من الأدلة على الاستجابة المناعية للعدوى.
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