شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكتشفون 3 أنواع من الاستجابة المناعية لمرضى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون من معهد بن لعلم المناعة 3 استجابات مناعية متميزة لعدوى كورونا CoV2 التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بمسار المرض لدى مرضى COVID-19 الشديدين، وقد تعلم في النهاية كيفية علاجهم على أفضل وجه.

ووفقا لمؤلف الدراسة ومدير معهد Penn للمناعة في كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا، التى نشرت في مجلة " Science"، فإنه بالنسبة للمرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى، لا توجد طريقة واحدة فقط لاستجابة الجهاز المناعى، فهناك ثلاثة" أنماط مناعية "، نأمل أن نكون في الواقع قادرة على التنبؤ ، أو على الأقل الاستنتاج ، أنماط المناعة المختلفة لدى المريض بناءً على البيانات السريرية، مما سيتيح لنا ذلك البدء في التفكير في تسجيل المرضى في أنواع مختلفة من التجارب السريرية التي تبحث في العلاجات. "



3 أناع من استجابة المناعة ضد كورونا

يتسبب الفيروس التاجي الجديد كورونا في استجابات وأعراض مناعية مختلفة لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة ، ولكن لا يزال السبب غير مفهوم، مما يجعل قرارات العلاج أكثر صعوبة.

في حين تكشف الدراسات الحديثة تفاصيل عن استجابة المناعة للفيروس ، كانت معظمها تقارير حالة فردية أو تركز على مجموعة صغيرة من الأفراد، ولكن هذه هي الدراسة الأولى ، على حد علم المؤلف ، لتقديم صورة مناعية شاملة لعدد كبير من المرضى في المستشفى.

Advertisements

طبق الباحثون التنميط المناعي العميق لالتقاط الاستجابات الفردية لـ 163 مريضاً خلال فترة العدوى. تضمنت الدراسة 90 مريضاً في المستشفى تم علاجهم في مستشفى جامعة بنسلفانيا ، و 29 مريضاً غير مستشفيات ، و 44 متبرعاً صحياً بدون عدوى COVID-19. اختلفت الاستجابات المناعية بين المجموعة ، ولكن كانت هناك أنماط تحمل الوعد السريري.

وفقا للنتائج التى توصولوا إليها ، فأن النمط المناعي الأول ارتبط بأمراض أكثر حدة شملت الالتهاب وفشل الجهاز وأمراض الكلى الحادة. والنمط الثاني لا يرتبط بخطورة المرض ولكن بدلاً من ذلك كان هناك كبت للمناعة أما النوع الثالث ، الذي لم يكن لديه تنشيط مناعي ، لم يكن مرتبطا بأعراض محددة .