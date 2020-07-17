شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج إيجابية للأشعة السينية على مرضى فيروس كورونا المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة من الولايات المتحدة أن الأشعة السينية أظهرت نتائج واعدة فى مساعدة المرضى المسنين على محاربة الفيروس التاجي.ووجد الباحثون أن عشرة من مرضى كوفيد 19 الذين تطوعوا لتلقي العلاج الإشعاعي، قد تعافوا بشكل أسرع بكثير من أولئك الذين لم يتلقوا العلاج.

قال فريق البحث من جامعة إيموري في أتلانتا ، في ورقة غير مراجعة الأقران نشرت على موقع Medrxiv.org يوم الثلاثاء ، إن الأشعة السينية يمكن أن تكون "علاجًا جيدًا وغير مكلف ومتوفر عالميًا لكوفيد 19، وكان متوسط ​​وقت التعافي السريري بعد العلاج الإشعاعي ثلاثة أيام ، ربع الوقت فقط لأولئك الذين يتناولون علاجات أكثر شيوعًا ، مثل remdesivir و hydroxychloroquine.



الأشعة السينية على مرضى كورونا

كان متوسط ​​عمر المتطوعين 78 عامًا ، تراوح بين 43 إلى 104 أعوام. كلهم كانوا بظروف متدهورة. معظمهم - 70 % - كانوا من الأمريكيين الأفارقة.

وفقا لتقرير الجريدة الصينية "SCMP" بدأت تجربة الإشعاع ، التي أطلق عليها اسم الإنقاذ 1-19 ، في 24 أبريل. بعد يوم واحد من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفيروس يمكن أن يقتل بواسطة "ضوء قوي، على الرغم من مصادفة التوقيت ، قال الدكتور محمد خان ، القائد المشارك للدراسة ، إن محاكمته لا علاقة لها دونالد ترامب أو تصريحاته، لكن الشعاع لم يقتل الفيروس ، كما اقترح الرئيس الأمريكي، بدلا من ذلك ، قمعت أنشطة بعض الخلايا المناعية ، وفقا للباحثين.

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وتشير كمية متزايدة من الأدلة من جميع أنحاء العالم إلى أن معظم ضحايا Covid-19 لم يقتلوا على الأرجح بسبب الفيروس نفسه ، ولكن من خلال الاستجابة المناعية المفرطة بالجسم، تسببت في تلف شديد للأنسجة السليمة، وبعض الخلايا المناعية المفرطة النشاط، تبرد تحت أشعة إكس ، وهذا يمكن أن يكسب الوقت للمرضى لعكس المعركة.

وجدت الدراسة، أن العلاج يمكن أن يؤدي إلى تحسينات أخرى عند مقارنته بمجموعة المرضى الذين لا يتلقون علاجًا بالأشعة السينية ، مثل الإقامة القصيرة في المستشفى (متوسط ​​12 مقابل 20 يومًا) ، والتحرر من التنبيب (90 % مقابل 60 % ) وتحسين ظروف الرئة.

كانت جرعة الإشعاع التي تلقتها رئة كل مريض 1.5 رمادي ، وهو قياس جرعة الإشعاع، وعلى الرغم من أن كثافة الطاقة هذه لم تكن سوى جزء بسيط من تلك المستخدمة في علاجات السرطان ، فقد كانت أقوى بحوالي 1000 مرة من التعرض في التصوير بالأشعة السينية النموذجية ، وبتجاوز حد الأمان للمهنيين العاملين في بيئات مشعة (حوالي 0.02 رمادي).

يحتاج أحد المرضى إلى دعم عالي للأكسجين بعد العلاج ، وتطور تخثر دموي شامل ، وكان يعاني من تشوهات في القلب والكلى وتوفي بعد 15 يومًا من الإشعاع. مريض آخر لديه غثيان خفيف ، وفقا للباحثين.