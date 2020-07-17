شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تقنية النانو وكيف تلعب دورًا رئيسيًا فى تطوير لقاح كورونا COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تعدد التقنيات الآن التى تدخل فى تطوير لقاح محتمل فيروس كورونا، تدخل تقنية النانو الجديدة والناشئة إلى الخطوط الأمامية أمام جائحة كورونا.وقام مهندسو النانو في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو بشرح النهج الحالي لتطوير لقاح COVID-19 ، ويسلطون الضوء على الكيفية التي مكنت بها تقنية النانو هذه التطورات ، في مجلة في Nature Nanotechnology.

وكتب الباحثون بقيادة البروفيسور نيكول شتاينميتز الأستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "تلعب تقنية النانو دورًا رئيسيًا في تصميم اللقاحات"."المواد النانوية مثالية لتوصيل المستضدات ، وتعمل كأدوات مساعدة ، ومحاكاة الهياكل الفيروسية، ويستند المرشحون الأوائل الذين تم إطلاقهم في التجارب السريرية على تقنيات النانو الجديدة وهم على استعداد لإحداث تأثير."



النانو ودورها فى لقاح كورونا

يقود الفريق جهود ممولة من مؤسسة العلوم الوطنية لتطوير اللقاح ؛ باستخدام فيروس نباتي ؛ لقاح مستقر وسهل التصنيع COVID-19 يمكن شحنه في جميع أنحاء العالم وإدارته بدون ألم من قبل المرضى. يعتمد كل من اللقاح نفسه ومنصة توصيل الرقعة الدقيقة على تقنية النانو.

وكتب ستاينميتز: "مع ذلك ، فإن الأمر المدمر مثل COVID-19 قد يكون بمثابة حافز للمجتمع العلمي وهيئات التمويل وأصحاب المصلحة لوضع جهود أكثر تركيزًا نحو تطوير تقنيات المنصات لإعداد الدول للاستعداد للأوبئة في المستقبل".



استخدام النانو فى لقاح الأنفلونزا تم إثبات سرعة وقابلية المنصة مؤخرًا من خلال Medicago بتصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا في غضون شهر واحد. في وباء الإيبولا عام 2014 ، تم علاج المرضى باستخدام ZMapp ، وهو مزيج من الأجسام المضادة تم تصنيعه من خلال الزراعة الجزيئية، و الزراعة الجزيئية لديها تكاليف تصنيع منخفضة ، وهي أكثر أمانًا نظرًا لأن مسببات الأمراض البشرية لا يمكنها التكاثر في الخلايا النباتية. استخدام النانو فى لقاح الأنفلونزا تم إثبات سرعة وقابلية المنصة مؤخرًا من خلال Medicago بتصنيع 10 ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا في غضون شهر واحد. في وباء الإيبولا عام 2014 ، تم علاج المرضى باستخدام ZMapp ، وهو مزيج من الأجسام المضادة تم تصنيعه من خلال الزراعة الجزيئية، و الزراعة الجزيئية لديها تكاليف تصنيع منخفضة ، وهي أكثر أمانًا نظرًا لأن مسببات الأمراض البشرية لا يمكنها التكاثر في الخلايا النباتية.

وأخيرًا ، لاحظ الباحثون أن تأثير تقنية النانو على تطوير لقاح COVID-19 لا ينتهي مع اللقاح نفسه ، ولكنه يمتد من خلال تطوير الأجهزة والمنصات لإدارة اللقاح.

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وقد كان هذا معقدًا تاريخياً بسبب اللقاحات المعطلة الحية التي تتطلب التبريد المستمر ، بالإضافة إلى عدم كفاية المتخصصين في الرعاية الصحية حيث اللقاحات مطلوبة.

ولكن في الآونة الأخيرة ، ظهرت البدائل الحديثة لتحديات التوزيع والوصول ، مثل غرسات الإفراج البطيء ذات الجرعة الواحدة والبقع التي تعتمد على ميكرون والتي يمكن أن تقلل من الاعتماد على سلسلة التبريد، وضمان التطعيم حتى في الحالات التي يكون فيها اختصاصيو الرعاية الصحية المؤهلين نادرين.

"حتى البقع القائمة على ميكرونيدل يمكن أن تدار ذاتيا مما سيعجل بشكل كبير في نشر ونشر مثل هذه اللقاحات وكذلك تقليل العبء على نظام الرعاية الصحية."

"قد تعمل العديد من تقنيات المنصات المعتمدة على النانو فى التكييف مع سلالات موسمية أو جديدة من الفيروسات التاجية، ويشتمل COVID-19 على إمكانية أن يصبح مرضًا موسميًا ، مما يؤكد الحاجة إلى استمرار الاستثمار في لقاحات فيروسات التاجية."