إطلاق موقع لتسجيل المتطوعين لتجارب لقاح كورونا بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت أبوظبي إطلاق أول موقع إلكتروني متخصص لتسجيل المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء "كوفيد - 19" والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية.

وأصبح بإمكان المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب زيارة موقع 4humanity.ae لتقديم التفاصيل المطلوبة ومعلومات الاتصال الخاصة بهم إلى القائمين على هذه المبادرة التاريخية.

وستكون المشاركة في التجارب متاحة للأفراد من سن 18 إلى 60 عاماً من جميع الأعراق والجنسيات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تخصيص خط اتصال للطوارئ 028191111 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المتطوعين في هذه التجارب السريرية، وستدير شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" هذا الخط.

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ويعتبر الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أول شخص في العالم يتلقى اللقاح غير النشط في المرحلة الثالثة، بعد تطوعه لأخذ الجرعة الأولى.

وتعد هذه التجارب ثمرة تعاون بين شركة "جي 42 للرعاية الصحية"، ومقرها أبوظبي، والتي تلعب دوراً ريادياً في معركة التصدي لجائحة "كوفيد – 19"، وشركة "سينوفارم سي إن بي جي"، سادس أكبر منتج للقاحات في العالم.

وتُجرى التجارب تحت إشراف ومتابعة دقيقين من جانب دائرة الصحة - أبوظبي، ويعمل عليها أخصائيون من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، في 5 مواقع في أبوظبي والعين إلى جانب عيادة متنقلة، لضمان سهولة الوصول إلى المتطوعين الراغبين بالمشاركة في برنامج التجارب.

وتمثّل دولة الإمارات وجهة مثالية لاختبارات المرحلة الثالثة على لقاح "كوفيد –19" غير النشط، نظراً لتنوّع الجنسيات التي تحتضنها، مما سيتيح أبحاثاً مفصلة ويسهم في تعزيز جدوى التطبيق العالمي للقاح حال نجاح التجارب.