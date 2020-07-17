تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز البرغر المنزلي

المقادير

- ماء دافئ : كوب

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (بدرجة حرارة الغرفة)

- البيض : 1 حبة

- طحين : 3 أكواب ونصف

- ملح : ملعقة صغيرة وربع

- خميرة : ملعقة كبيرة (فورية)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (مذابة)

- السمسم : 3 ملاعق كبيرة

الطريقة:

1. اخلطي الماء والسكر والطحين والزبدة والملح والخميرة والبيضة، إما باليد بطريقة العجن، أو بالعجانة الكهربائية، حتى تصبح عجينة متماسكة وناعمة وقابلة للتشكل.

2. غطي الوعاء بورق بلاستيك واتركيه في مكان دافئ من ساعة إلى ساعتين حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

3. قطعي العجين إلى 8 أقسام وشكليها على شكل كرات وضعيها في صينية مدهونة بالزيت وغطي الصينية واتركيها لمدة ساعة أيضا حتى يكتمل تخميرها.

Advertisements

4. إدهني وجه العجين بالزبدة المذوبة ورشة سمسم وأدخليها الفرن على حرارة 375 لمدة 18 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون وثم أزيليه من الفرن وادهنيه مرة أخرى بالزبدة واتركيه ليبرد.

5. يمكنك استخدامه للبرغر أو أي نوع حشوة ساندويشات.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بالزبدة من المطبخ الهندي

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم مقرمش مع السمسم