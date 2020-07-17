تعرفي على طريقة إعداد وتحضير برجر ستيك بالبصل وصوص الجريفي

القاهرة - لايف ستايل المقادير - لحم مفروم : 500 غراماً

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : ربع كوب (سادة)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : كوب (مفروم شرائح رفيعة)

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- مرق اللحم : كوب

- الخل : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للصوص) الطريقة: اخلطي اللحم المفروم مع البيضة والفلفل والملح وبودرة الثوم وبودرة البصل.

شكلي كرات وبسطيها باليد متوسطة السماكة بحجم البرجر.

سخني الزيت في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة واقلي البرغر فيها على كل جهة لمدة 4 دقائق حتى تتحمر وتنضج ثم ازيلي البرجر من المقلاة واتركيه جانباً في طبق.

في نفي المقلاة أضيفي البصل وانثري الطحين فوقه وقلبي لمدة دقيقة.

أضيفي مرق اللحم والملح واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي الحرارة واتركيه لمدة 5 دقائق حتى يتكاثف المرق ويطرى البصل.

أعيدي البرجر للمقلاة وغطيها واتركي المزيج على نار خفيفة لمدة 5 دقائق.

ضعي البرغر مع الصوص والبصل في طبق التقديم وقدميه إلى جانب السلطة أو البطاطس المهروسة حسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد كانيلوني باللحم المفروم وصلصة الطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

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