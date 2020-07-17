تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات اللحم السويدية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الصوص : الزبدة : 4 ملاعق كبيرة

طحين : ربع كوب

مرق خضار : 2 كوب (أو اللحم)

لبنة : كوب (تركية غير حامضة)

الصويا صوص : ملعقة كبيرة - توست : 4 شرائح (أبيض / مزال أطرافه)

- كريمة : نصف كوب (سائلة)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم ناعم)

- لحم مفروم : 700 غم

- البيض : 1 حبة

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الطريقة: انقعي خبز التوست بالكريمة في طبق.

سخني ملعقة من الزبدة في مقلاة وقلبي البصل والثوم لمدة 5 دقائق حتى يطرى.

ضعي الخبز المنقوع والبصل والثوم المحمر في محضرة الطعام واطحنيه حتى يصبح ناعماً.

اخلطي اللحم المفروم ومزيج الخبز والبصل والثوم في وعاء.

تبلي بالملح والفلفل واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

شكلي من المزيج كرات متوسطة الحجم.

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

سخني باقي كمية الزبدة في مقلاة على النار وقلبي كرات اللحم حتى تتحمر قليلا ثم انقليها لطبق الفرن وغطي الطبق بورق الألمنيوم وأدخلي الطبق للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج اللحم.

في نفس المقلاة لتحمير كرات اللحم ضعي الزبدة والطحين وحمصي المزيج لمدة 3 دقائق.

أضيفي مرق اللحم وقلبي جيداً حتى يصبح الخليط ناعماً وتبدأ الصلصة في التكاثف.

أضيفي اللبنة الحلوة والصويا صوص وقلبي.

أضيفي الصوص لطبق كرات اللحم وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو البطاطس المهروسة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم طريقة عمل بيتزا التوست لتناولها على السحور

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