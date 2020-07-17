تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الرنجة لمقبلات شهية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- السمك : 2 حبة (سمك رنجة)

- البصل الأخضر : 2 حبة (مقطع)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع شرائح)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومقشرة ومقطعة مكعبات)

- كريمة : نصف كوب (حامضة)

- زبادي : نصف كوب

- المايونيز : ثلث كوب

- الخردل : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- الماء : 3 ملاعق كبيرة (ماء المخلل)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- الشبت : حزمة (مقطع)

- بقدونس : حزمة (مفروم) الطريقة: يشوح سمك الرنجة على النار حتى ينفصل جلد السمك عن اللحم بسهولة، ثم يتم التخلص من شوك السمك وتقطيعه إلى قطع ووضعه في وعاء.

يتم إضافة المخلل والبصل الأخضر والبطاطس والفلفل الأخضر.

نخلط المايونيز والكريمة الحامضة والخردل والزبادي والسكر والقليل من ماء المخلل في وعاء منفصل.

يتم إضافة التتبيلة إلى لحم سمك الرنجة ورش السلطة بالزيت والشبت والبقدونس. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبصل والمايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر السمك بالبطاطس

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