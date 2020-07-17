تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة فارفالي

المقادير
- معكرونة : ربع كيلو (فارفالي)
- جبنة مشكلة : نصف كوب
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- الطماطم الكرزية : نصف كيلو (مقطعة أنصاف)
- الثوم : 3 فصوص (مهروس)
- أوراق الريحان : نصف كوب
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة
الطريقة:
اسلقي المكرونة وصفيها جيداً.
سخني الزيت في مقلاة ويشوح الثوم حتى يحمر، ثم تضاف الطماطم وتطهى حتى تصبح بقوام صلصة الطماطم.
أضيفي الريحان وتبلي بالملح والفلفل الأسود.
قلبي الصلصة مع المكرونة والجبنة ثم تقدم
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