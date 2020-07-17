تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فيليه السمك مع الطماطم المشوية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- البندورة الكرزية : جرام (مقطّعة إلى أنصاف)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- بهارات : جرام (ملح وفلفل أسود حسب الرغبة)

- سمك الفيليه : جرام (شريحتان)

- الثوم : فص (المقطّع إلى قطع صغيرة)

- معجون الزيتون : ملعقة صغيرة (للتقديم)

- أوراق الريحان : 3 pcs (للتقديم)

الطريقة: 1- يحمّى الفرن على حرارة 160 درجة مئوية.

2- توضع البندورة في صينية للشواء، تسكب عليها ملعقة كبيرة من الزيت، وتتبّل. ثم، تخبز في الفرن لمدّة 35 دقيقة.

3- ترفع حرارة الفرن إلى 200 درجة مئوية.

4- تتبّل فيليه السمك وتوضع في الصينية مع البندورة. ينثر الثوم، ويصبّ الزيت المتبقّي على السمك. تخبز الصينية مجدّداً لمدّة 15 إلى 20 دقيقة، وذلك حتى نضوج السمك تماماً.

5- يقدّم هذا الطبق مع معجون الزيتون وأوراق الريحان. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلمون بالبهارات الهندية

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