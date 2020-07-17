تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطائر السمك بالبطاطس

المقادير

- فيليه السمك : 2 قطعة

- البطاطس : 2 كوب (مسلوقة ومهروسة)

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

- دقيق : ربع كوب (مُتعدّد الاستخدامات)

الطريقة:

تُفرك البطاطس بوساطة ليفة الجلي النظيفة، فتُغسل جيّدًا، وذلك للتخلّص من التراب العالق على سطحها. توضع البطاطس النظيفة (بدون تقشيرها)، في قدر تحتوي على الماء البارد الذي يغمرها، مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح إليها، وتسلق على حرارة متوسّطة. حين يغلي الماء، تخفّف الحرارة، وتترك البطاطس لتنضج أي لنحو 20 دقيقة. تُصفّى البطاطس، وتُقشّر حين تبرد، فتُهرس.

تُضاف قطعتا فيليه السمك إلى قدر تحتوي على الماء على النار، وذلك حتّى يغلي الماء. عمومًا، تبدو عشر دقائق كافية لسلق قطعتي فيليه السمك.

يُضبط الفرن على حرارة معتدلة.

يُهرس فيليه السمك بوساطة الشوكة، في وعاء، فيُضاف هرس البطاطس إليه، مع فرم الشبت، والملح والفلفل المطحون بحسب الرغبة. تُخلط المكوّنات جيّدًا، حتّى يتشكّل خليط متجانس.

يُشكّل خليط السمك والبطاطس والشبت على هيئة ستّ كرات، بوساطة اليدين. تلتّ كرات السمك، بالدقيق. ثمّ، تُشوى في الفرن، وذلك لثلاث دقائق، من كلّ جهة. يقدّم الطبق، وإلى جانبه الليمون الحامض

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