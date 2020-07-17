تعرف على فوائد التين البرشومي

القاهرة - لايف ستايل قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سوسن غزال؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول التين البرشومى.

فوائد مذهلة التين البرشومى:

1- غذاء رائع للتخلص من البدانة والتحكم بالوزن ما يحتويه من الياف تعطي الشعور بالشبع وتخفض الطاقة المستهلكة

2- خافض ضغط لما يحتويه من بوتاسيوم

3- يخفض نسبة الاصابة بالسرطان بنسبة 34%

4- مفيد للوقاية من هشاشة العظام لغناه بالكاسيوم والعناصر البانية للعظم

5- يحسن الوظيفة الجنسية بنقع 2-3 ثمرات في كوب حليب وتناوله على مدار اليوم فوائد مذهلة لأوراق التين البرشومى:

1- التحكم بالسكري وانقاص كمية حقن الانسولين التي يحتاجها المريض لانه يعزز فعالية الانسولين المفرز من الجسم.

2- خفض مستويات الشحوم الثلاثية والكوليسترول

3- معالجة التهابات الشعب الهوائية قد يهمك أيضا: تعرف على أبرز العلاجات الطبيعية للتخلص من هشاشة العظام 10 أمراض خطيرة تهدد حياة النساء أضعاف الرجال من بينها "هشاشة العظام"

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