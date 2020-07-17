فوائد الأفوكادو الجمالية وطريقة صنع صابونة منه للبشرة

يدخل الأفوكادو في صناعة العديد من منتجات العناية بالبشرة؛ نظراً لفوائده السحرية والجمالية على الوجه، وإذا كنت تعانين من مشاكل ببشرتك، سواء أكانت متعلقة بالحبوب والبثور أو البقع الداكنة وجفافها والتجاعيد، ننصحك بمتابعة قراءة هذا المقال للتعرف على فوائد الأفوكادو للبشرة، وكيفية إعداد صابونة منه في المنزل.

فوائد الأفوكادو الجمالية

الأفوكادو من الفواكه التي تحتوي على زيوت قوية، تساعد في ترطيب البشرة الجافة من العمق.

تقليل ظهور الخطوط الدقيقة في الوجه ومكافحة الشيخوخة.

يحتوي الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأحادية متعددة الأحماض، التي تعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

حماية البشرة من حساسية الجلد

يحتوي الأفوكادو على مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات الهامة مثل: فيتامين C وE، التي تحارب خلايا البشرة.

يعمل الأفوكادو على تحفيز الكولاجين والإيلاستين، وهما من البروتينات الهامة التي تعمل على حماية البشرة وجعلها مرنة.

يعالج الأفوكادو البشرة التالفة الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتهاب الجلد.

يحافظ على الأحماض مثل: علاج حب الشباب وتقليل البثور في الوجه، إزالة التصبغات الجلدية.

طريقة إعداد صابونة الأفوكادو بالمنزل

المكونات المطلوبة:

4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من العسل.

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4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من صابون زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

تفاصيل الإعداد والتحضير:

أولاً: نبشر صابونة زيت الزيتون، ثم نقوم بإذابتها على نار هادئة جداً، أو عن طريق وضعها في الميكرويف.

ثانياً: نضيف بقية المكونات السابقة على صابونة زيت الزيتون بعد إذابتها، ونخلط المكونات على بعضها جيداً؛ حتى تتجانس مع بعضها.

ثالثاً: نضع الخليط على نار هادئة جداً؛ لضمان تجانس كافة المكونات مع بعضها.

رابعاً: نحضر قوالب مناسبة ونسكب الخليط فيها، ونضعها في الفريزر حتى تتجمد.

أصبح لدينا صابونة الأفوكادو وزيت الزيتون لعلاج كافة مشاكل البشرة، يمكنك استخدامها بدلاً من الصابون العادي والغسول.

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