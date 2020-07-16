تعزيز الكولاجين في الوجه بطريقة التدليك السحرية

الكولاجين هو بروتين يتوفر بشكل اساسي في انسجة الجلد والاربطة والاوتار. ويؤدي دوراً مهماً في جعل البشرة اكثر مرونة وقوة. وفي حال تراجع انتاجه تظهر بعض الاعراض وابرزها التجاعيد والخطوط. ويرتبط نقص الكولاجين عادة بعوامل مختلفة بيولوجية وبيئية وصحية.



اسباب نقص الكولاجين

من الممكن ان يتراجع انتاج الكولاجين في الجسم لأسباب مختلفة تؤدي الى ظهور بعض الاعراض الواضحة.

التقدم في السن الذي يترافق مع تغييرات هرمونية تسبب تراجع انتاج هذا البروتين.

التعرض الكثيف لأشعة الشمس. فالأشعة غير البنفسجية تحفز ظهور الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالبشرة.

نقص الفيتامين C المضاد للأكسدة والذي يساهم في تحويل مادتي البرولين والآليسين الى كولاجين.

النوم لعدد ساعات غير كافية وهو ما يعزز انتاج الجسم لهرمون الكورتيزول ويؤثر سلباً على نضارة البشرة.

التوتر الذي يمنع الكولاجين من حماية البشرة من تأثير العوامل الضارة عليها.

أعراض نقص الكولاجين

يمكن معرفة معاناة البشرة من نقص الكولاجين من خلال ظهور بعض الاعراض بشكل واضح عليها.

الخطوط الرفيعة والتجاعيد وخصوصاً في مناطق محيط العينين والجبين ومنتصف الحاجبين ومحيط الفم.

خطوط السيلوليت والترهلات فهذا البروتين يعزز عمل خلايا الدم الحمراء ومرونة البشرة.



طريقة زيادة الكولاجين في الوجه بالتدليك بالعصا

يمكن تعزيز انتاج الكولاجين في الجسم مع ما يعود عليه هذا من فوائد على البشرة والشعر بطرق محتلفة منها تناول المتممات وتحسين نوعية الغذاء واستخدام الكريمات. لكن يمكن ذلك ايضاً من خلال استخدام بعض الطرق الغريبة والفعالة. ومنها طريقة تدليك الوجه بالعصا. ويمكن تطبيق هذه الطريقة خلال 5 الى 10 دقائق لكل جلسة. ويجب القيام بذلك يومياً او مرة كل يومين في الصباح او المساء بعد الاستحمام او بعد تعريض الوجه للبخار.

وقبل بدء عملية التدليك ينصح بتدليك الوجه بالضغط اللطيف وبحركات دائرية بزيت أو كريم مفيد. فهذا يساعد على تعزيز مرونة البشرة ونعومتها ويساهم في تهيئة مساماتها وخطوطها للتفاعل مع التدليك بالعصا الضروري لزيادة انتاج الكولاجين.

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كيفية التدليك بالعصا لتعزيز الكولاجين

من اجل اعادة الشباب الى البشرة من خلال التدليك بالعصا يجب اتباع بعض القواعد للقيام بذلك بطريقة صحيحة ومفيدة.

تستخدم لذلك عصا مخصصة لتدليك الوجه. تدلك بواسطتها كل اجزاء الوجه بطريقة افقية من اسفل الى اعلى. وتكرر العملية نفسها من اليمين الى اليسار ثم من اليسار الى اليمين مع تركيز الضغط اللطيف على مناطق ظهور الخطوط والتجاعيد.

وللاستفادة من طريقة التدليك وزيادة انتاج البشرة لبروتين الكولاجين يجري الضغط بحركات دائرية بطرف العصا الدائري الضيق. وبعد ذلك يجب فرك المناطق نفسها بالطرف الواسع.

الجبين: بواسطة طرف العصا الضيق يجب تدليكه في الوسط ثم عند جهة اليمين ثم اليسار من اسفل الى اعلى.

اعلى الانف: يتم الانتقال الى المنطقة الواقعة في منتصف المسافة الفاصلة بين الحاجبين وتدليكها بطرف العصا الصغير من اسفل الى اعلى ثم من اليمين الى اليسار.

الخدود: يتم استخدام الطرف العريض من العصا من اجل تدليك منتصف الخدين من اسفل الى اعلى ومن الوسط في اتجاه الجانبين. وبعد ذلك يمكن البدء بتدليك العنق بالطريقة نفسها من اعلى الى اسفل.

محيط الفم: لتدليك هذه المنطقة يجب استخدام طرف العصا الضيق والضغط على الخطوط بواسطته من اسفل الى اعلى ومن اليمين الى اليسار.

فوائد تدليك العصا

لا يساعد التدليك بواسطة العصا على زيادة مستوى انتاج الكولاجين فقط بل يعمل ايضاً على تنقية البشرة وتخليصها من الشوائب التي تفسد جمالها.

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