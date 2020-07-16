فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر ومستحضرات تحتوي عليه

زيت اللافندر الذي يُعرف أيضاً بزيت الخزامى، هو مستخلص من زهور اللافندر وواحد من الزيوت التي يمكنكِ إدخالها إلى روتينكِ الجماليّ. فهذا المكوّن يحمل فوائد عدّة على البشرة والشعر، ويدخل بالتالي إلى منتجات مختلفة ليساهم في علاج مشاكل جمالية كثيرة. في هذا المقال، سنعرّفكِ على فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر، كما سنقدّم لكِ مستحضرات تحتوي عليه، يمكنكِ اللجوء إليها إن كنتِ تريدين الإستفادة من منافعه.

فوائد زيت اللافندر للبشرة ومنتجات تحتوي عليه



زيت الخزامى يعمل على علاج الهالات السوداء تحت العين.

زيت اللافندر يساعد في فتح مسامات الوجه وتنشيط الدورة الدمويّة.

من بين فوائد زيت الخزامى للبشرة هو أنّه ينظّف الوجه من الأوساخ وغبار التلوّث الملتصق عليه.

زيت اللافندر يرطبّ البشرة ويحارب الجفاف.

زيت اللافندر يعمل كمهدّئ للبشرة ويحتوي على خصائص مضادة للإلتهاب لذا يساعد في معالجة تصبّغات البشرة الناتجة عن ندبات حب الشباب، كما يعدّل الإفرازات الدهنية ويحدّ من تهيّج البشرة والندوب التي تتركها البثور.

زيت الخزامى يحمي البشرة من الحروق الناتجة عن أشعة الشمس القويّة.

ما هي فوائد زيت اللافندر وكيف يمكنكِ استخدامه لعلاج الهالات السوداء؟

منتجات للبشرة تحتوي على زيت اللافندر

ماسك كودالي CAUDALIE Instant Detox Mask

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى كودالي caudalie

ماسك كودالي يحتوي على مكوّنات عدّة منها زيت اللافندر الذي يساعد في محاربة باكتيريا البشرة. كذلك، هذا المنتج يساهم في السيطرة على الإفراز المفرط للزيوت في الوجه، إلى جانب منحه كل الإشراقة اللازمة.

منظف وجه سيسلي SISLEY Phyto-Blanc Lightening Foaming Cleanser

منظف وجه سيلسي يساعد في إزالة كلّ الأوساخ لإعادة الإشراقة إلى البشرة وتفتيحها. كما أنّه غني بزيت اللافندر الذي يهدّئ الجلد ويعيد التوازن إليه.

كريم يدين لوكسيتان ان بروفانس L'OCCITANE EN PROVENCE Lavender Hand Cream

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى لوكسيتان ان بروفانس loccitane en provence

كريم يدين لوكسيتان ان بروفانس يحتوي بشكلٍ أساسي على زيت الخزمى، إلى جانب زبدة الشيا. من هنا، يعمل هذا المستحضر على تغذية بشرة اليدين والتخلّص من التشققات والجفاف، بالإضافة إلى تعطيرهما بلمسة منعشة.

ماسك لانيج LANEIGE Lavender Water Sleeping Mask

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى لانيج laneige

قناع لانيج يتميّز برائحة لافندر التي تنعش البشرة وتساعد في الإسترخاء خلال ساعات النوم. كما يحتوي هذا المستحضر على المياه المعدنية التي ترطّب البشرة من الأعماق.

ماسك ايرين فورت IRENE FORTE + Net Sustain Balancing Lavender & Rosemary Face Mask

قناع وجه ايرين فورت يحتوي على زيت اللافندر، زيت إكليل الجبل، حمض الهيالورونيك، أكسيد الزنك والألوفيرا. كلّ هذه المكوّنات تعمل على ترطيب البشرة إلى جانب إعادة الإنتعاش إليها.



رذاذ وجه ماريو باديسكو MARIO BADESCU Facial Spray with Aloe, Chamomile and Lavender

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى ماريو باديسكو mario badesco

رذاذ وجه ماريو باديسكو يحتوي على زيت ومياه اللافندر، بالإضافة إلى مستخلصات البابونج. من هنا، يساعد هذا المنتج في تهدئة البشرة إلى جانب ترطيبها ومعالجة الجفاف.

Advertisements

فوائد زيت اللافندر للشعر ومنتجات تحتوي عليه

فوائد زيت اللافندر للشعر

زيت الخزامى يحمي من تساقط الشعر إذ يقوّي البصيلات وبعيد الصحّة إلى الخصلات.

زيت اللافندر يعزّز من نمو الشعر وذلك فضلاً عن قدرته على معالجة تساقط الشعر وتقوية الخصلات إلى جانب زيادة تدفّق الدم إلى فروة الرأس.

من بين فوائد زيت الخزامى للشعر هو أنّه يمنع ظهور الشيب المبكر والخصلات البيضاء.

زيت اللافندر يضيف اللمعان للشعر إذ يرطّب الخصلات من العمق ويمنع جفافها.

زيت الخزامى يساعد في التخلّص من القشرة إذ يحمل خصائص مضادة للإلتهابات والفطريات التي قد تصاب بها فروة الرأس.

طرق استخدام زيت اللافندر لشعر أكثر صحة ولمعان

منتجات للشعر تحتوي على زيت اللافندر

زيت شعر كريستوف روبين CHRISTOPHE ROBIN Moisturizing Hair Oil with Lavender

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى كريستوف روبين christophe robin

زيت الشعر من كريستوف روبين يعمل بمثابة علاج للخصلات، ويُطبّق بعد الإستحمام. يساعد هذا المستحضر في علاج الشعر التالف الناتج عن أشعة الشمس، الكلور والمياه المالحة.

زيت شعر لوريال باريس L'ORĒAL PARIS Botanicals Lavender Sensitive Hair & Scalp Vegan Pre Shampoo Oil

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى لوريال باريس loreal paris

منتج لوريال باريس يحتوي على زيت الخزامى الذي يعالج فروة الرأس الحساسة والشعر الضعيف. كما أن هذا المستحضر يساعد في ترطيب الخصلات وتغذيتها.

بلسم شعر ايسوب AESOP Violet Leaf Hair Balm

بلسم شعر ايسوب يحتوي على زيت اللافندر، زيت الجزر وغيرهما، ليساهم في ترطيب الخصلات الخشنة والجافة. كما أنّه يساعد في التخلّص من الشعر المتطاير.

شامبو دوف DOVE Nourishing Secrets Thickening Ritual Shampoo

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى دوف dove

شامبو دوف يحتوي على زيت اللافندر وزيت اكليل الجبل اللذين يرطّبان الشعر من دون جعل الخصلات ملبّدة، بل يساهمان في منح الشعر حجم كبير وجميل.

شامبو او جي اكس OGX Lavender Platinum Shampoo

زيت اللافندر فوائد زيت اللافندر فوائد زيت للشعر فوائد زيت للبشرة زيت الخزامى أو جي أكس ogx

شامبو أو جي أكس يساعد في ترطيب الشعر المصبوغ وإعادة الحيوية إليه. كما أن هذا المستحضر يحافظ على صحة الشعر فضلاً عن احتوائه على زيت الخزامى ومستخلصات البابونج.

قد يهمك ايضا:

تعرف علي أهم وأبرز فوائد ماء الورد

ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند لترطيب اليد الجافة