فلسطين تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 463 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 7080 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 49 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 1487 حالة . قد يهمك أيضا: لبنان تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الصحة الجزائرية تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

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