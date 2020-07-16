تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، تسجيل 8 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في تونس، 1327 حالة مؤكدة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي حول الوضع الوبائي للفيروس بتونس، أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت 1093 حالة في حين استقر عدد الوفيات عند 50 حالة .

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض كورونا لديهم استجابة مناعية أضعف

دراسة تؤكد أن اللقاح الصيني المحتمل لكورونا قد لا يكون جاهزًا للبيع خلال هذا العام