ليبيا تسجل 73 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

طرابلس – لايف ستايل أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ثلاث حالات وفاة، أمس الأربعاء.

واستلم المركز 952 عينة موزعة بواقع 541 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و77 عينة بمختبر فرع المركز مصراته، و187 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و147 عينة من مختبر فرع المركز سبها، حسب بيان المركز اليوم.

وجاءت نتائج 879 عينة سلبية، بينما العينات 73 الموجبة منها 36 حالة جديدة، و37 حالة لمخالطين، كما أشار المركز إلى تعافي 6 مصابين. قد يهمك ايضا: ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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