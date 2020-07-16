أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1206 إصابات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن الحالات الجديدة تعود لأربعة أردنيين قادمين من الخارج، وحالة مخالطة لشخص مصاب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1019 حالة. قد يهمك أيضا: "الصحة العالمية" تتعهد بتوفير لقاح لفيروس "كورونا" مدعومًا بسعر ميسور للبلدان الفقيرة ارتفاع إصابات فيروس كورونا في بولندا إلى 19286 إصابة والوفيات إلى 948

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.