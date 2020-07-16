الصحة الجزائرية تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا بالجزائر اليوم، عن تسجيل 585 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 21355 حالة .

وكشف جمال فورار خلال مؤتمره الصحفي اليومي عن تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 315 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15107 حالات. قد يهمك ايضا: السودان تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا نصائح لاقتناء مجموعة العناية الطبية فى المنزل أثناء تفشى "كورونا"

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