لبنان تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 57 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس "كورونا" المستجد، 39 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و18 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2599 حالة.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 4725 فحصا خاصاً بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1485، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40.

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