المغرب تسجل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد المصابين 16545، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 263 بعد الإعلان عن ثلاث وفيات جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 32.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 13965 بعد تعافي 144 شخصاً.

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