تعرف على كيفية حدوث تصلب شرايين القلب

قال الدكتور أحمد أشرف عيسى استشاري أمراض القلب، إن تصلب الشرايين يحدث عند ترسيب الكوليسترول والدهون في جدران الأوعية الدموية، فتضيق الأوعية الدموية، مما يسبب آلام الصدر وحدوث الجلطات .
وأوضح الدكتور أحمد أشرف عيسى ، في لقائه ببرنامج عيادة ten أن الكثير لا يعرف الفرق بين الجلطة وتصلب الشرايين ، موضحًا أن أي ألم من منطقة البطن وحتى الفك السفلي ، قد يكون له علاقة مباشرة بأمراض القلب .
وأشار إلى أن من لديه أعراض آلام الصدر ، ويعاني من الضغط ، أو تاريخ مرضي في الأسرة لمرض القلب ، أو من المدخنين ، أو التعرض لضغط مستمر، قد تكون إشارات لمشاكل القلب والشرايين .
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