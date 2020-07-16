كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - جدول المحتوي

1.هل من الآمن للأطفال تناول الأناناس؟

2.متى يمكن للأطفال الحصول على الأناناس؟

3.القيمة الغذائية للأناناس

4.فوائد الأناناس للأطفال الرضع

5.مخاطر الأناناس المحتملة للأطفال

6.الاحتياطات أثناء إدخال الأناناس للأطفال

7.طرق تضمين الأناناس في حمية الطفل

الأناناس فاكهة متعددة الاستخدامات، ويمكن دمجها في أي شيء من الأطباق اللذيذة إلى الحلويات اللذيذة. إذا كان طفلك يتناول بالفعل أطعمة صلبة وفاكهة أخرى، فمن المحتمل أن يكون الأناناس في قائمة طعامك. ولكن هل الفاكهة آمنة للرضع؟ التقت الخليج 365 نت بالدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال لتعرفنا فوائد الأناناس للأطفال الرضع.

1.هل من الآمن للأطفال تناول الأناناس؟

نعم؛ الأناناس آمن للأطفال. ومع ذلك غالباً ما تتم ملاحظة حساسية الأناناس بسبب التفاعل المتبادل. لذلك من الحكمة توخي الحذر واستشارة طبيب الأطفال قبل تضمينه.

2.متى يمكن للأطفال الحصول على الأناناس؟

توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال «بإدخال الأطعمة الصلبة بين سن أربعة وستة أشهر». لذا، عندما يبدأ طفلك في تناول الأطعمة الصلبة، يمكن أيضاً إدراج الأناناس في النظام الغذائي.

قد يمتنع الكثير من الآباء عن إدخال الأناناس في النظام الغذائي لطفلهم بسبب الخوف من الحساسية. ولكن هذا ليس ضرورياً إلا إذا أظهر طفلك علامات الحساسية سابقاً. من غير المرجح أن يؤدي تمديد الرضاعة الطبيعية الحصرية وتأخير الرضاعة الصلبة إلى منع الحساسية لدى الأطفال.

3.القيمة الغذائية للأناناس

يعتبر الأناناس فاكهة استوائية أساسية في العالم. وهي غنية بالمغذيات الدقيقة والمواد الكيميائية النباتية والمركبات النشطة بيولوجياً مثل بروميلين.

يوفر 100 جرام من الأناناس الطازج الخام العناصر الغذائية التالية. المقابلة للمغذيات هي الكميات الموصى بها من المغذيات (RDA) للأطفال على أساس يومي.

اسم كمية

- ماء: 86 جراماً.

- الطاقة: 50 سعرة حرارية.

- الألياف الغذائية الكاملة: 1.4 جرام.

- السكريات، بما في ذلك NLEA: 9.85 جم.

- الكالسيوم، كاليفورنيا: 13 ملغ.

270 ملغ (7 - 12 شهراً).

المغنيسيوم، ملغ

12 ملغ.

75 ملغ (7 - 12 شهراً).

الفوسفور، ص

8 ملغ.

275 ملغ (7 - 12 شهراً).

البوتاسيوم، ك

109 ملغ.

700 مجم (7 - 12 شهراً).

فيتامين ج، حمض الإسكوربيك الكلي: 47.8 ملغ.

20 ملغ (7 - 12 شهراً).

مجموع الفولات

18 ميكروغراماً.

32 ميكروجراماً (7 - 12 شهراً)؟

المصادر: وزارة الزراعة الأميركية، ومنظمة الصحة العالمية.

4.فوائد الأناناس للأطفال الرضع

إلى جانب الطعام، يستخدم الأناناس أيضاً كنبات طبي في الطب التقليدي. تُعزى معظم الخصائص العلاجية للأناناس الطازج إلى البروميلين، وهو مزيج معقد من البروتياز (الذي يساعد في استقلاب البروتين). تم العثور على بروميلين في فاكهة الأناناس وجذعه.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يمكن أن يجنيها طفلك من خلال الاستهلاك المنتظم للأناناس (100 جرام) مع نظام غذائي متوازن.

الترطيب: 100 جرام من الأناناس يحتوي على 85 جراماً من الماء تجعل الأناناس فاكهة غنية يمكن أن تساعد في محاربة الجفاف. إنه ينعش الجسم ويوفر أيضاً المغذيات الدقيقة، وهي ضرورية للحفاظ على التفاعلات الفسيولوجية المختلفة.

حركة الأمعاء العادية: إلى جانب الماء، يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من الألياف التي يمكن أن تدعم حركة الأمعاء العادية.

القلب السليم: يحتوي الأناناس على البروميلين الذي يُنسب إلى فوائد حماية القلب عند تناوله بانتظام. بشكل أساسي، يقلل البروميلين الموجود في الأناناس من تخثر الدم، ويساعد على إزالة البلاك من جدران الشرايين.

تخفيف الألم: مادة البروميلين موجودة في الأناناس ولها خصائص مسكنة، يمكن أن تساعد في توفير الإغاثة من الألم.

السيطرة على الالتهاب: تمت التوصية بالبروميلين كدواء تكميلي في علاج الالتهابات المزمنة وأمراض المناعة الذاتية. كما تم إثبات خصائصه المضادة للالتهابات في حالات مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى.

الالتهابات الجانبية: تظهر الدراسات البحثية أن البروميلين الموجود في الأناناس يمكن أن يحارب بعض تأثيرات مسببات الأمراض المعوية مثل E.coli. يساعد في السيطرة على الإسهال، والذي يحدث غالباً بسبب السمية المعوية للمسببات المرضية.

قد تزيل الديدان المعوية: وفقاً لأدب الطب الشعبي، يعتقد أن عصير الأناناس يمكن أن يزيل الديدان المعوية. أشارت دراسة بحثية بين الطيور إلى خاصية طرد عصير الأناناس للديدان، ومع ذلك، لم يتم العثور على دراسات بحثية على البشر في هذا الصدد.

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مضادات الأكسدة المحتملة: يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من فيتامين ج والبروميلين التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة. إن توافر مضادات الأكسدة القوية في الجسم يدعم المناعة ويقلل من تلف الجذور الحرة.

بصرف النظر عن البروميلين وفيتامين ج، يحتوي الأناناس أيضاً على كميات جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم الذي يساعد في تطوير العظام والجهاز العصبي.

5.مخاطر الأناناس المحتملة للأطفال

مثل أي عنصر غذائي آخر، يحتوي الأناناس أيضاً على بعض المخاطر الصحية المحتملة التي تستحق المعرفة.

السمية: الأناناس الخام لا يعتبر غير صالح للأكل فقط ولكنه سام في الواقع. عند الاستهلاك، يعمل كمهيج للحلق ومسهل جذري. وبالتالي، يجب تجنب استخدامه للأطفال لتقليل مخاطر الآثار الصحية.

البيزوار: هي مادة غير قابلة للهضم تتراكم في الجهاز الهضمي، مما يسبب في بعض الأحيان انسداداً. يمكن أن يحدث هذا مع أي ألياف، وليس بالضرورة مع الأناناس.

متلازمة الحساسية عن طريق الفم: تنتج متلازمة الحساسية عن طريق الفم من التفاعل المتبادل بين بروتينات محددة موجودة في الفواكه الطازجة والخضراوات والمكسرات مع حبوب اللقاح. توجد أدلة سريرية على التفاعل المتبادل بين البروملين واللبايين، والتفاعل المتبادل للأناناس مع حبوب اللقاح الموز أو اللاتكس أو البتولا.

ملاحظة: يتعرض طفلك لخطر متزايد من حساسية الأناناس إذا كان أحد الأقارب المقربين مثل الآباء أو الأشقاء أو الأجداد لديهم حساسية من الأناناس.

6.الاحتياطات أثناء إدخال الأناناس للأطفال

الأناناس قابل للتلف للغاية. لذلك، من المهم اتخاذ الاحتياطات أثناء اختياره وتخزينه واستهلاكه. فيما يلي بعض الخطوات التي قد تكون مفيدة.

اشتري الأناناس الطازج

لا تشتري الأناناس إذا كانت أوراق التاج تبدو جافة أو بنية، ويظهر الجلد الخارجي باهتاً وأصفرَ، وهناك قالب مرئي على السطح، وتبدو الثمرة طرية جداً عند لمسها.

يمكن تخزين الأناناس في درجة حرارة الغرفة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. سيجعل ذلك الفاكهة أكثر نعومة وعصارة.

إذا كان الطقس حاراً، فيجب تبريد الفاكهة غير المقطوعة بالكامل عند 10 - 13 درجة مئوية. لا ترشي الأناناس أو تضعي الثلج عليه؛ لأن الفاكهة حساسة للتبريد.

تحققي من درجة الحرارة المناسبة للتخزين، إذا كنت تشترين الأناناس الطازج والمعبأ من السوق. بمدة صلاحية لا تقل عن سبعة أيام في درجة الحرارة المناسبة.

بالنسبة إلى الأناناس المعلب، تحققي من الملصق بعناية للمكونات والتصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية.

تحققي من العلبة بعناية بحثاً عن الضرر المحتمل. إذا وجدت أن العلبة يمكن أن تنبض أو منتفخة، فلا تشتريها لأن سلامة المنتج قد تكون معرضة للخطر.

7.طرق تضمين الأناناس في حمية الطفل

الأناناس متاح في أشكال مختلفة مثل الطازجة والمعلبة والمجمدة. يمكنك اختيار أي منها لتحضير طبق لطفلك. ومع ذلك، من الجيد دائماً استخدام الأناناس الطازج بدلاً من البدائل الأخرى مثل الأناناس المعلب أو المجمد.

فيما يلي بعض الطرق الغذائية التي يمكنك من خلالها إدخال الأناناس إلى طفلك.

للأطفال من 4 - 6 أشهر

بالنسبة للأطفال دون سن ستة أشهر، يوصى بالرضاعة الطبيعية الحصرية. ومع ذلك، يظهر بعض الأطفال الاستعداد تجاه الطعام الصلب في عمر أربعة أشهر. بما أنك تنوين إدخال الأناناس، فإن هريس الأناناس هو أبسط وصفة يمكنك تجربتها. بمجرد أن يبدو الطفل مرتاحاً، يمكنك محاولة خلط الأناناس مع الأطعمة الأخرى. هناك بعض الوصفات أيضاً التي يمكنك وضعها في الاعتبار.

هذه الوصفة هي مزيج من الزبادي والأناناس، مما يجعل التحضير غنياً بالبروتين والمغذيات الدقيقة الضرورية للطفل.

سوف تحتاجين:

1 حلقة أناناس

1 كوب زبادي سادة غير محلى

كيف:

نأخذ حلقة الأناناس ونقطعها إلى قطع. تأكدي من أن الأواني المستخدمة نظيفة ومعقمة.

ضعي قطع الأناناس في الخلاط وأضيفي الزبادي.

اخلطي المزيج حتى تحصلي على عجينة ناعمة. تأكدي من عدم وجود كتل.

أخرجي الخليط في وعاء صغير. انثري بعض القرفة فوقه وقدميه.

للأطفال 7 - 9 أشهر

في عمر سبعة إلى تسعة أشهر، يجب أن يأكل الطفل جميع الأطعمة من مجموعات الطعام المختلفة. لذلك هذا هو الوقت الذي يمكنك فيه أيضاً توسيع خياراتك وتقديم أطباق أكثر إثارة لطفلك. جربي وصفة طعام الإصبع هذه لطفلك التي تعصف بها العديد من الأمهات.

شطائر الأناناس والجبن

تحتوي هذه الوصفة أيضاً على مزيج من الجبن عالي البروتين مع الأناناس؛ لضمان حصول طفلك على كل ما يحتاجه للأكل المغذي.

سوف تحتاجين:

2 شريحة خبز من الحبوب الكاملة

1/ 8 أوقية. (226 جم) علبة جبنة كريمة

1 كوب أناناس مهروس

4 أكواب سكر بني

½ كوب من الجوز واللوز المحمص (شرائح رقيقة) - اختياري

كيف:

للبدء، خذي وعاءً نظيفاً وضعي جبن الكريمة فيه.

الآن، أضيفي الأناناس المجروش إلى الجبن، وامزجيهما جيداً.

بمجرد أن يصبح المزيج جاهزاً، أضيفي السكر البني والمكسرات المقطعة إليه.

امزجي كل شيء جيداً واتركيه جانباً.

خذي شريحة خبز وضعيها على لوح مسطح، وقومي بإزالة حواف الخبز.

قطعي الآن أربع مربعات من الشريحة ونشر مزيج الجبن كريم على تلك القطع.

احزمي تلك الشرائح على شكل شطائر ولفيها جيداً بغلاف بلاستيكي. توضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

تقدم مع صلصة طازجة محلية الصنع.

للأطفال فوق 12 شهراً

يمكن للأطفال تجربة أي وصفة تقريباً مصنوعة من الأناناس. إذا كنت ترغبين في تجربة عصير الأناناس لطفلك، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك. ومع ذلك، لا ترضعي طفلك سوى كميات صغيرة من العصير. توصي الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بتناول كمية محدودة من العصير للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين؛ لأن عصائر الفاكهة لا تحمل أي فوائد غذائية لهم.