كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - في دراسة علمية خاصة توصل الباحثون في مركز علوم التصوير العصبي بمعهد الطب النفسي في لندن عن سر فعالية الآيس كريم والمثلجات في تحسين مزاج الإنسان وزيادة شعوره بالسرور والنشوة لاسيما عند الأطفال، وفي فصل الصيف خصوصاً ولكن ذلك لا يمنع أن الآيس كريم الذي نحصل عليه من خارج بيوتنا قد يحتوي على بعض الأضرار خاصة ما يحويه من مواد صناعية على شكل ألوان ومواد حافظة، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" طريقة إعداد آيس كريم صحي ومثالي في البيت من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية تسنيم خضير، فتابعينا في الخطوات الآتية. المقادير المطلوبة لبن يوناني فواكه مشكلة مفرزة شوفان عسل طريقة الإعداد Advertisements يوضع اللبن اليوناني في الخلاط. يضاف له الفواكه المفرزة سواء نوعاً واحداً أو عدة أنواع. أضربي الفواكه مع اللبن اليوناني في الخلاط. أعيدري تفريزه لليلة كاملة أو لعدة ساعات. قومي بوضعه في كاسات وزينيه بحبات الشوفان الخالي من الجلوتين وكذلك بالعسل. طريقة إعداد اللبن اليوناني في البيت نحضر اللبن الزبادي من السوق ونضعه في شاشة قماش نظيفة.

أتركي الماء ينزل منه ثم صفيه وضعيه في علبة واحفظيه في الثلاجة لمدة أسبوعين.

يتميز اللبن اليوناني عن اللبن العادي بأنه أفضل للحلويات، وكذلك قيمته الغذائية أعلى ولا يسبب زيادة الوزن، حيث يستخدم في أنظمة الريجيم.

اللبن اليوناني يحتوي على البروتين الذي يعزز نمو الطفل ويزيد من نسبة الذكاء لديه حين يدخل في صناعة المثلجات. طريقة تفريز الفواكه اختاري حبات الفاكهة الصحيحة الغير مخدوشة.

واختاري الحبات الخالية من البذور أو قومي بنزع البذور منها.

ضعي حبات الفاكهة في أكياس واتركيها حتى تتجمد.

ويمكن اخراجها واستخدامها عند الحاجة. طريقة أخرى لآيس كريم صحي من الفواكه التي تقدم مجمدة وبشكل جميل فاكهة الموز والذي يغلف بالشوكولاتة المحببة للطفل.

وبشرط سلامة الطفل من الحساسية اتجاه الموز والشوكولاتة.

كما يمكن تفريز العنب وتشك كل حبة بعود من أعواد الشواء وتترك حتى تثلج وقد تغمس بالسكر المطحون قبل تناولها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعدي آيس كريم صحي لأطفالك في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.