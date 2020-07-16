شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أمراض قلب يحذر: انتبهوا من سمنة الأبناء المفرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الوالدين من خطورة إهمال سمنة الأبناء، لاسيما في سن البلوغ.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لكل أب وأم.. انتبهوا من سمنة المراهقين المفرطة، فقد تجُرّه السمنة إلى ارتفاع الضغط وانقطاع التنفس أثناء النوم.

وأضاف الدكتور خالد النمر “كلاهما، أي ارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس، رأيتُه في شاب مراهق هذا اليوم”.