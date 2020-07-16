كثيرًا ما نسمع عن استخدامات جديدة ومختلفة لمعجون الأسنان، فالبعض يستخدمه في التنظيف، ومنهم من يستخدمه للبشرة أو للشعر، وانتشر مؤخرًا الحديث عن استخدام معجون الأسنان في إزالة الشعر الزائد من الجسم، وربما عديد من السيدات يتساءلن عن تلك الطريقة، رغبةً منهن في التخلص من أوجاع الطرق الأخرى المستخدمة في إزالة الشعر، في هذا المقال يقدم لكِ كل ما تحتاجين لمعرفته بخصوص إزالة الشعر دون ألم بمعجون الأسنان.

إزالة الشعر دون ألم بمعجون الأسنان

من ضمن الاختيارات المتعددة لإزالة الشعر من الجسم، تختار بعض السيدات معجون الأسنان لإزالة الشعر من أجسامهن، ظنًا منهن أن ليس له آثار جانبية على الجلد، لكن أخصائية الجلدية بجامعة ييل تقول: “إن معجون الأسنان مهيج للجلد، فهو مخصص لأسنانك، وليس لجلدك أو شعرك”.

مع ذلك، تنادي بعض السيدات بإمكانية استخدام معجون الأسنان لإزالة شعر الزائد بالجسم، لسهولة استخدامه، ولحمايتهن من الآلام التي يشعرن بها خلال استخدام طرق إزالة الشعر الأخرى، مثل الحلاوة والشمع، أو لتجنب استخدام الأجهزة وشفرة الحلاقة.

بالنسبة للسيدات اللاتي يستخدمن معجون الأسنان، فهن يتبعن تلك الطريقة لعمل خلطة إزالة الشعر المكونة من معجون الأسنان:

خذي ملعقة من معجون الأسنان المفضل لديكِ.

ضعي المعجون في وعاء، وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

أضيفي ملعقة صغيرة أيضا من السكر.

قلبي جميع المكونات معًا وضعيها على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، وبعد فترة امسحي المعجون باستخدام قطنة واشطفي جسمك بالماء.

إذا رغبتِ في تجريب تلك الخلطة لإزالة الشعر من جسمك، فعليك أولًا عمل تجربة، بوضع هذا الخليط على جزء صغير من جسمك، وإذا ما شعرتِ بتهيج أو احمرار، فعليك فورًا إزالة الخليط.

فوائد معجون الأسنان للمنطقة الحساسة

هناك آراء أخرى تدعم فكرة أن معجون الأسنان يمكن استخدامه لتفتيح البشرة وتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، بخلاف استخدامه في إزالة الشعر، وذلك من خلال خلط ملعقة من معجون الأسنان مع عصير الطماطم ووضع ذلك الخليط على المنطقة الداكنة.

مع ذلك، علينا أن ننبهك أن منطقة البيكيني هي أكثر المناطق الحساسة في الجسم، والجلد في تلك المنطقة رقيق وناعم، لذلك إذا قررتِ استخدام معجون الأسنان، عليكِ أن تضعي المعجون على جزء صغير من جسمك، وإذا شعرتِ بأي حكة أو تهيج، فيجب فورًا أن تزيلي المعجون.

إذا كنتِ تعانين من مشكلة الجلد الداكن في المنطقة الحساسة من جسمك، فمن الممكن أن تستخدمي الأقنعة الطبيعية المنزلية لعلاج تلك المشكة بدلًا من معجون الأسنان، الذي من المحتمل أن يكون له آثار جانبية، إليكِ تلك الأقنعة:

عصارة الليمون:

اعصري عصير الليمون الطازج على قطعة قطنية صغيرة، وضعيها على منطقة البيكيني الداكنة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي جسمك وضعي قليلًا من زيت جوز الهند.

مقشر الليمون:

خذي شريحة سميكة من الليمون الطازج وافركيها على طول خط البكيني الداكن، افعلي ذلك لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق كل يوم قبل الاستحمام، سوف تبيض المناطق الحساسة الداكنة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة.

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عصارة البرتقال:

استخلصي عصارة البرتقال الطازج، ثم ضعي تلك العصارة على المنطقة الحساسة باستخدام قطنة، واتركيها على جسمك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء.

الطماطم:

قطعي الطماطم الطرية واللينة إلى نصفين، وخذي نصفًا لتبييض البشرة في منطقة البيكيني، كل ما عليك فعله هو فرك لب الطماطم على الجلد، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء.

الحليب الخام الطبيعي:

الخليب الخام هو غير المبستر، كل ما عليك هو غمس جزء معين من المنشفة في حليب خام بارد، ثم ضعي الحليب على المناطق الداكنة من جسمك، سيعمل الحليب بشكل رائع على تفتيح خط البيكيني الداكن مع الاستخدام المنتظم.

زيت الزيتون:

دلكي المناطق الحساسة الداكنة بقليل من زيت الزيتون النقي (يفضل زيت الزيتون البكر الممتاز) كل يوم قبل النوم، سوف يفتح البشرة ويجعلها أكثر نعومة.

الليمون والزبادي والكركم:

أضيفي قليلًا من مسحوق الكركم إلى خليط من الزبادي وعصارة الليمون، ثم ضعي ذلك الخليط على المنطقة الداكنة الحساسة لمدة عشر دقائق إلى 20 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء.

خشب الصندل والماء:

خذي بعضًا من مسحوق خشب الصندل النقي، واخلطيه مع الماء، ضعي ذلك الخليط على المنطقة الداكنة الحساسة، وبمجرد أن يجف، اشطفي جسمك بالماء الفاتر.

الليمون والخيار:

ابشري قطعة صغيرة من الخيار، وأضيفي إليها بضع قطرات من عصارة الليمون، ضعي الخليط على بشرتك الداكنة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم اشطفي جسمك بالماء الفاتر، كرري ذلك ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

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