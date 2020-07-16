غيري شكل حواجبك بدون إزالة الشعر

رسمة حواجبك تتحكم في شكلك بشكل رئيسي، فتغيير شكلها ورسمتها يعطي لك مظهر مختلف تمامًا، لذلك فإليك مجموعة من الطرق المقدمة لك التي تمكنك من تجديد شكلك باستمرار دون إزالة شعر حواجبك.

قلم الحواجب:

يمكنك باستخدام قلم الحواجب تحديد رسمة حواجبك بالشكل المفضل لك، والمناسب لشكل وجهك.

التاتو:

حددي شكل الحواجب الذي ترغبين فيه، واطلبي من صالون التجميل الخاص بك رسمته على حواجبك، فاتباع الخطوات الصحيحة لعمل التاتو يساعدك على رسم الحواجب بشكل جيد كما أنه يستمر التاتو لفترات طويلة.

كريم الأساس:

استخدمي كريم الأساس في إخفاء الشعر الصغير الزائد في الحواجب، فاستخدام الكريم بشكل صحيح وتجنب اخطاءه يساعدك في تجميل بشرتك ومظهرك بدون مجهود، لذلك فيمكنك أن تتحكمي في الشكل الظاهر بلون كريم الأساس المناسب لإخفاء هذه الشعيرات.

التشقير:

اخلطي كمية مناسبة من الأكسجين وبودرة التفتيح لتكون عجينة، ثم ضعي الخليط على الشعيرات التي ترغبين في عدم ظهورها واتركيها لمدة 10 دقائق ليتم تفتيح الشعر الصغير بالشكل الذي يسهل تغطيته بكريم الأساس.

Advertisements

الماسكرا:

استخدام الماسكرا يساعدك على تكثيف شكل الحواجب وتحديدها.

قد يهمك ايضا:

أخطاء هامة يجب عليك تجنبها عند رسم الحاجبين

إليكِ خطوات رسم الحواجب بالماسكارا البارزة والجميلة