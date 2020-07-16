كل ما عليكِ معرفته عن أقنعة الوجه، والنوع المناسب لكل بشرة

قناع الجلّ أم الطين؟ لتقشير البشرة أو لمحاربة التجاعيد؟ في الصباح أم في الليل؟ أسلئة كثيرة قد تخطر على بالكِ وأنتِ تحاولين العثور على القناع المثالي لبشرتكِ، فينتهي بكِ المطاف مرتبكة وغير قادرة على تحديد الأفضل بينها. الأقنعة الجمالية هي أشبه بمكمّلٍ غذائي تتناولينه يوميّاً بسبب مكوّن تفتقر إليه بشرتكِ. من هنا يكفي فقط أن تحدّدي حاجات بشرتكِ وتنطلقي منها لاختيار القناع الجمالي الذي سيقوم بتلبيتها. القناع جزء من الروتين الجمالي، لكن لا يحلّ مكانه، يمنحكِ نتائج طويلة الأمد إذا ما أحسنتِ اختياره وطبّقتِه إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة الأساسية. هو ليس حلّاً سحرياً أو نهائياً، بل بمثابة جرعة إضافية من المكوّنات المغذّية للبشرة التي تعزّز إشراقتها وصحّتها. دعي هذا التحقيق يجيب عن كل تساؤلاتكِ حول الأقنعة الجمالية!

نوع الماسك المناسب لكل بشرة

ماسك كريمي مناسب للبشرة العادية إلى الجافّة

هذا القناع غنيّ بالزيوت والمواد المرطّبة التي تخترق البشرة بعمق وتجدّد الخلايا، ممّا يجعله الماسك المثالي للبشرة العادية إلى الجافة. بعض الماسكات الكريمية تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يقوم بنفخ البشرة فتبدو أكثر إشراقةً، أو مستخلصات الطحالب البحريّة التي تعمل على شدّ البشرة.

نصيحة: إن كنتِ تعانين من حبّ الشباب، احرصي على اختيار قناع كريمي لا يحتوي على نسبة عالية من الزيوت، كزبدة الشيا أو زيت جوز الهند التي قد تسدّ مسامّ بشرتكِ وتزيد التهابات الجلد في هذه الحالة.

ماسك الجل مناسب للبشرة الجافّة والحسّاسة



يقوم هذا القناع بتبريد البشرة، فيحمل منافع مهدئة لها، كما يتمّ تدعيمه بالكولاجين ومضادات الأكسدة التي تغذّي البشرة وتنعشها، ممّا يجعله المستحضر المثالي لمدّ البشرة الجافة بالمياه التي تحتاجها لترطيبٍ لطيف على البشرة الحسّاسة.

نصيحة: هذا الماسك مهدّئ، مرطّب ومبرّد للبشرة، مثالي للاستخدام بعد تعرّض البشرة للحروق نتيجة أشعّة الشمس أو بعد القيام بأي عميلية تجميل!

ماسك الطين مناسب للبشرة العادية إلى الدهنية

إن كنتِ تعانين من لمعان البشرة الناتج عن الإفرازات الدهنية، ماسك الطين هو الخيار الأفضل لحلّ هذه المشكلة. يعمل هذا القناع على امتصاص الزيوت وتحرير مسامّ البشرة من السموم. هناك أنواع مختلفة من الطين التي تعمل كل منها لتحقيق هدف مختلف ويجب أن تقومي باختيارها حسب درجة حساسية بشرتكِ، نذكر منها وبمفعول قويّ بعض الأشياء المفضلة لدينا هي طين Rhassoul، الطين الوردي، والطين الأخضر أو البنتونيت.

نصيحة: أقنعة الطين قد تتسبّب بجفاف البشرة أحياناً، ممّا يسبّب الاحمرار والتهاب البشرة. لتفادي ذلك، ننصحكِ بمزج قناع الطين مع جيل الألوي فيرا العضوي قبل تطبيقه على وجهكِ، كما أن هذه الخطوة ستسهّل خلط القناع وعملية إزالته عن الوجه. بالإضافة إلى ذلك، فالطين الأحمر مركّز بأكسيد الحديد الذي يساعد البشرة على زيادة إنتاج الخلايا، ممّا يؤخّر ظهور علامات الشيخوخة. لنتيجة أفضل، ننصحكِ بتطبيقه على بشرة نظيفة وخلال الاستحمام، حيث يقوم البخار بفتح المسامّ، فيتغلغل القناع داخلها بشكلٍ أفضل.

ماسك Peel-Off مناسب للبشرة العادية، الدهنية والجافة

عند تطبيق هذا القناع يثبت على البشرة ويصبح جامداً، وعند إزالته، يزيل معه طبقة رقيقة من خلايا الجلد الميتة والأوساخ المتراكمة على الوجه، فيترك بشرتكِ ناعمة ومشرقة. هذا الماسك لا يتغلغل عميقاً في البشرة، لذا، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لإزالة الرؤوس السوداء، من الأفضل أن تلجئي إلى مقشّر BHA. اختاري ماسك Peel-Off يحتوي على نسبة قليلة من مادّة الـPolyvinyl التي قد تسبّب جفاف أو احمرار البشرة.

ماسك الفحم مناسب للبشرة العادية والدهنيّة

التلوث بات اليوم سبباً رئيسيّاً لمشاكل البشرة وشحوبها، بسبب الملوّثات التي تتراكم داخل المسامّ، فتسدّها، ما ينتج عن ذلك شوائب، رؤوس سوداء، حبّ شباب واحمرار. بفضل احتوائه على الفحم النشط، يقوم هذا القناع بتطهير شامل لبشرة الوجه من البكتيريا، يزيل السموم من أعماق المسامّ ويجفّف الإفرازات الدهنيّة، فتعود البشرة مشرقة ونقيّة.

الماسك الورقي مناسب لكل أنواع البشرة

من بين كل أنواع الأقنعة الجمالية، يعدّ الماسك الورقي الأكثر تنوّعاً، إذ إن هذا القناع مناسب لكل نوع من البشرة ويعالج أي مشكلة جلديّة بحسب تركيبته. اشتهر هذا المستحضر منذ بضع سنوات ومصدره من كوريا الجنوبية، حيث كان شائعاً لسنوات كثيرة قبل ذلك. ينصح خبراء الجلد بتطبيق سيروم قبل تطبيق القناع الورقي، لأنه سيساعده بالوصول إلى أعماق البشرة. فضلاً عن ذلك، هو سهل التطبيق، متوفّر بأسعار مختلفة في الأسواق.

نصيحة: لا تغسلي وجهكِ وبدلاً من ذلك، اختمي الخطوات بمرطّبكِ المفضّل الذي يجب أن تطبّقيه مباشرة بعد استخدام الماسك الورقي.

ماذا عن القناع الورقي للعينين؟

يفضّل تطبيق أقنعة العينين بطريقة منتظمة إلى جانب روتين عناية خاصّ بهذه المنطقة من الوجه. من المنافع التي ستحصلين عليها عند الالتزام بجدول تطبيق القناع الورقي للعنين بشكلٍ دوري:



شدّ محيط العينين والخطوط الرفيعة

التخلّص من الانتفاخ

تخفيف ظهور علامات التعب

تقليل ظهور الهالات السوداء

ترطيب البشرة

الماسك المطاطي مناسب للبشرة العادية والحسّاسة

Advertisements

الأقنعة المطاطية كناية عن بودرة يتمّ خلطها مع المياه وتطبيقها على الوجه، فتتحوّل إلى ماسك شبيه بالجيلاتين يملأ المسامّ وكل تجاعيد الوجه، ممّا يسمح للمكوّنات باختراق الجلد من دون أن تتبخّر. غالباً ما يتمّ صنع هذا القناع من أعشاب بحرية تجمع فوائد مختلفة، منها زيادة الكولاجين، تعزّز إشراقة الوجه وإزالة السموم من البشرة. مستحضر يناسب صاحبات البشرة الحسّاسة، لأنه لطيف على البشرة بمكوّناته وأثناء إزالته.

ماسك الفقّاعات مناسب لكلّ أنواع البشرة

يتمّ ابتكار هذه الأقنعة بطريقة تتفاعل مع الأوكسجين في الهواء، ممّا يخلق فقّاعات صغيرة تدفع المكوّنات الرئيسية في القناع نحو أعماق البشرة. هذا الأمر يساعد على تنظيف البشرة وتنقيتها من الأوساخ بعمق، أي باختصار يعالج تلوّث البشرة فضلاً عن ترطيبها وجعلها مشرقة.

ماسك تقشير البشرة مناسب لمعظم أنواع البشرة خصوصاً البشرة المختلطة

تتكوّن أقنعة تقشير البشرة من أحماض ألفا أو بيتا هيدروكسي (AHA وBHA) التي تعمل على تكسير الخلايا الميتة وإزالتها، ومن إنزيمات الفاكهة التي تملك قدرات لتفتيح البشرة، ممّا يجعلها متوهّجة طبيعياً.

كيف تستخدمين قناع التقشير؟

ابدئي بتنظيف بشرتكِ، جفّفيها، ثمّ طبّقي الماسك بالتساوي على وجهكِ. دعي القناع على وجهكِ لمدّة 10 إلى 15 دقيقة، ثمّ دلّكي بشرتكِ بحركاتٍ دائرية خفيفة قبل إزالته بالمياه. من المفضّل اللّجوء إلى هذا القناع من مرّتين إلى 3 مرّات أسبوعياً كحدٍّ أقصى!

نصيحة: إن كنتِ صاحبة بشرة حسّاسة، ماسكات التقشير التي تحتوي على نسبة عالية من إنزيمات الفاكهة ستشكّل خياراً ألطف لبشرتكِ.

ماسك الليل مناسب لمختلف أنواع البشرة

الفرق الأوّل بين هذا القناع وغيره يكمن بمدّة التطبيق، فالأقنعة الأخرى تطبّقينها لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة على بشرتكِ، فيما هذا الماسك تطبقينه لمدّة ليلة كاملة، لأنه صمّم ليمنح بشرتكِ عناية مركّزة ونتيجة لوقت أطول. تحتوي ماسكات الليل عادةّ على مواد مرطّبة ومغذية، مثل حمض الهيالورونيك والريتينول، ويكون ملمسها سميكاً، إلّا أنها تسمح للجلد بالتنفّس من دون انسداد المسامّ. الطريقة المثلى لتطبيق هذا القناع، هي قبل النوم مرّتين في الأسبوع، وكخطوة أخيرة بعد أن تكوني قد أتممتِ كل خطوات روتينكِ الليلي للعناية بالبشرة.

ماسك الذهب مناسب لمختلف أنواع البشرة

للذهب خصائص مضادّة للبكتيريا، كما له قدرات على تحفيز إنتاج الكولاجين والدورة الدموية، شدّ البشرة، ترطيبها وتصغير المسامّ. ينصح بتطبيق هذا الماسك بعد القيام بتقشير خفيف للبشرة، وهو كفيل بمدّ البشرة بالترطيب الكافي، لذا لا حاجة لتطبيق كريم مرطّب بعده.

التكنولوجيا والأقنعة الجماليّة!

قناع الـLED يعمل من خلال انبعاث موجات مرئيّة بالضوء الأحمر والأزرق التي تصل إلى أعماق البشرة وتعمل على زيادة مرونتها، فتقلّل وتحدّ من ظهور التجاعيد. الضوء الأحمر يحفّز إنتاج الكولاجين ويعالج البقع الداكنة الناتجة عن أشعّة الشمس، فيما الضوء الأزرق يستهدف البكتيريا المسبّبة لظهور حبّ الشوائب والندبات ويعالجها.

تعرّفي على أبرز المكوّنات الخارقة في الماسكات الجمالية

يزيل الجلد الميت وينعش البشرة

يرطّب خلايا البشرة بشكلٍ مكثّف

يطهّر المسامّ ويمنع ظهور حبّ الشباب

يعزّز إنتاج الكولاجين

يحسّن ملمس البشرة وتجانس لونها

يساعد الجلد على امتصاص مستحضرات العناية بالبشرة الأخرى

يستخدم سائل الـPolyvinyl بشكل كبير في أقنعة التقشير من أجل قدرته على تكوين طبقة رقيقة من البلاستيك أعلى الجلد، ممّا يسمح بإزالة هذه الأقنعة بسهولة. يمكن لهذا المكوّن أن يجعل الزيوت أكثر سماكة في المستحضرات الجمالية. من المهمّ أن تعرفي أن هذا المكوّن الكيميائي قد يسبب خطراً على الجلد إن لم يتمّ خلطه بمكوّنات أخرى، مثل الجلسيرين وإلّا تحوّل تأثيره على الجلد من مفيد إلى مضرّ.

قد يهمك ايضا:

تعرف علي أهم وأبرز فوائد ماء الورد

ماسك ماء الورد وزيت جوز الهند لترطيب اليد الجافة