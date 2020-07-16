كيفيّة تحضير قناع حمض الجليكوليك في المنزل لبشرة نقيّة وشابّة

مللتِ وتعبتِ من اتّباع التعليمات والنصائح الجماليّة التي تزودكِ بها صديقاتكِ، تبدّدين وقتكِ على خطوات لم تأتِ بأيّ نتيجة إيجابيّة، لكنّ عزمكِ على محاربة الشيخوخة لا يُقهر. تريدين القضاء على تلك الجاعيد التي بدأت تتكاثر في وجهكِ، تحاولين استعادة البشرة النضرة والشابّة التي كنتِ تُحسدين عليها، إذاً أنتِ على بعد 3 خطوات من تحقيق ذلكَ. ، فلا شكّ أنّكِ اطّلعتِ على العنصر الطبيعيّ حمض الجليكوليك الذي ينتمي إلى أحماض ألفا هيدروكسي التي تستخدم في كريمات العناية بالبشرة بسبب فعاليّتها وقدرتها على اختراق البشرة والتغلغل إلى أعماقها

هذا الحمض متوفّر في الأسواق، لكن يمكنكِ أيضاً تحضيره منزليّاً للتخلّص من الجلد الميّت، وتحفير خلايا البشرة على التجدّد:

للطريقة الأولى، ستحتاجين إلى:

إحدى الزيوت الأساسيّة كزيت اللافندر.

كميّة قليلة من اللّبن.

سكّر الموسكوفادو أو Muscovado Sugar، وهو سكّر القصب الخام غير المكرّر الذي يكون داكن اللّون بسبب احتوائه على كميّة من الدبس.

طريقة التحضير والإستخدام:

امزجي المكوّنات الثلاث للحصول على مزيج كريمي. (السكّر لن يذوب نهائياً)

ضعي هذا المزيج على الوجه من دون الإقتراب من العينين.

بعد مرور 3 أو 4 دقائق، ضعي القليل من الماء على أصابعكِ ودلّكي المزيج على وجهكِ بحركة دائريّة.

عند الإنتهاء، اغسلي بماء دافىء، ثمّ بماء شاي الكاموميل للتخلّص نهائيّاً من السكر والحصول على بشرة ناعمة.





للطريقة الثانية، ستحتاجين إلى:

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ملعقتان كبيرتين سكّر عضوي خام.

ملعقتان كبيرتين من العسل الطبيعيّ.

عصير نصف ليمونة.



طريقة التحضير والإستخدام:

قومي بطحن السكّر إذا شعرتِ أنّه خشن.

امزجي السكّر والعسل في وعاء.

أضيفي عصير اللّيمون وامزجي جيّداً.

ضعي الخليط على الوجه والعنق من دون الإقتراب من العينين.

اغسلي بالماء الفاتر بعد 5 او 10 دقائق

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