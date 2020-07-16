التقدّم في السنّ، التعرّض المكثّف لأشعة الشمس، نقص الفيتامين ب12 في الجسم، زيادة إنتاج الميلانين في الجسم... كلّها عوامل تتسبّب بظهور التصبغات والبقع الداكنة على البشرة. إن كنتِ تظنّين أن هذه المشكلة لا يمكن معالجتها سوى بالليزر، فأنتِ مخطئة! هناك العديد من الطرق المنزلية التي تساعدكِ في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة. اكتشفي ما هي في السطور التالية.

كيفية علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة في المنزل

اللجوء إلى التقشير الكيميائي، يساعد في علاج التصبغات

من الخطوات الأساسية للتخلّص من التصبغات الجلدية وتوحيد لون البشرة، هي اللجوء إلى التقشير الكيميائي. هذا الأخير يعمل على تجديد خلايا البشرة، تخليصها من الجلد الميّت وتبييضه. كما أنه يساعد في التخلّص من التصبغات والبقع الداكنة. قومي بتقشير البشرة مرة في الأسبوع فقط، وإلّا لن تتمكّني من معالجة هذه المشكلة بل سيزداد الوضع سوءً.

تطبيق واقي شمس على البشرة، يساعد في علاج التصبغات

تطبيق كريم واقي شمس، يساعد في التخفيف من التصبغات الجلدية والبقع الداكنة. من المفضّل أن تختاري المنتج المكتوب عليه broad-spectrum أي واسع الطيف، والذي يحتوي على مؤشر حماية 30 وما فوق. هذا النوع من واقي شمس يخترق طبقات الجلد، ممّا يساهم بالتالي في الحدّ من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

اللجوء إلى كريم توحيد لون البشرة، يساعد في علاج التصبغات



من المهمّ جداً أن تطبّقي كريم توحيد لون البشرة، من أجل علاج التصبغات وتبييضها. هذا النوع من المنتج يحتوي على مكوّنات نشطة مضادة للبقع الداكنة والتصبغات، كما أن بعض المستحضرات تكون غنية بمواد تعمل كمقشّر طبيعي لإزالة الجلد الميّت.

كيفية علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة في المنزل

1- LANCÔME Rénergie Lift Multi-Action Ultra Dark Spot Correcting Cream SPF 30

2- CLINIQUE Even Better Clinical™ Radical Dark Spot Corrector + Interrupter

3- CAUDALIE Vinoperfect Anti Dark Spot Serum

تطبيق الزيوت الطبيعية، يساعد في علاج التصبغات

زيت إكليل الجبل: يساهم هذا الزيت في تعزيز الدورة الدمويّة، محاربة البكتيريا وتطهير الجلد. كذلك، يساعد زيت إكليل الجبل في مكافحة الجذور الحرّة التي تؤدّي إلى ظهور التصبغات الجلدية، لذا يساهم بشكل أساسي في التخلّص من البقع الداكنة.

زيت الليمون: بما أنّ زيت الليمون يندرج تحت فئة الحمضيات، فإنّه يحتوي على خصائص قابضة (Astringent Propreties) مفيدة لتبييض البشرة والتخلّص من البقع الداكنة.

زيت الكركم: يحتوي زيت الكركم على مضادات للأكسدة التي تساهم في تفتيح البشرة والتخلّص من البقع الداكنة والتصبغات.



اللجوء إلى خلطات طبيعيه، يساعد في علاج التصبغات

علاج التصبغات الجلدية بواسطة خلطات طبيعيه، سيساعدكِ أيضاً في توحيد لون البشرة وتبييضها.

ماسك جل الالوفيرا، يساعد في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة

امزجي ملعقتين كبيرتين من الألوفيرا مع نصف ملعقة كبيرة من العسل، ثم اتركي الخليط جانباً لمدة 10 دقائق. بعدها ضعي المزيج الذي حصلتِ عليه على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

ماسك الشوفان والعسل، يساعد في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة

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إمزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقتين كبيرتين من العسل وملعقة كبيرة من الحليب، حتى تحصلي على عجينة. بعدها، ضعي المزيج الذي حصلتِ عليه على الوجه لمدة 15-20 دقيقة. بعد ذلك، قومي بغسله بالماء الدافئ.

ماسك الليمون والحليب، يساعد في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة



خلطة مغربية لتبييض الوجه، توحيد لون البشرة وجعلها أكثر نضارة



امزجي معلقتين كبيرتين من عصير الليمون مع 4 ملاعق كبيرة من الطحينة، 3 ملاعق صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من العسل. بعد أن تحصلي على مزيج متماسك، ضعي الماسك على بشرتكِ لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسليها بالمياه الباردة. كرّري هذه الخلطة مرّتين في الأسبوع.

ماسك اللوز المطحون، يساعد في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة

اخلطي ملعقة من اللوز المطحون مع ملعقة من لبن الزبادي، ودلّكي وجهكِ بالمزيج الذي حصلتِ عليه لمدة 5 دقائق. اتركي الماسك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر.

خلطة عرق السوس وبودرة الكركم، يساعد في علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة

إمزجي شاي عرق السوس مع بودرة الكركم وأضيفي إليه القليل من زيت جوز الهند. طبّقي المزيج على وجهكِ إلى أن يجفّ، ثمّ اغسليه بمياه فاترة.

تناول المأكولات الغنية بالفيتامين سي، يساعد في علاج التصبغات

إن كنتِ تريدين علاج التصبغات وتوحيد لون البشرة، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين سي أو مادة الجلوتاثيون، التي تساعد في تعزيز الميلانين الذي يوحّد لون البشرة. أدرجي هذه المأكولات إلى أطباقكِ: السبانخ، البقدونس، الكزبرة، البروكلي، القرنبيط، القرع البصل، الثوم، الطماطم، الملفوف، الكركم، البطيخ، الخوخ، الجريب فروت، البرتقال، الأفوكاد، البطاطا والعسل.

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