إليك الخليط البرتقالي لتقوية المناعة غني بـ 10 فيتامينات

القاهرة - لايف ستايل
النظام الغذائي اليومي أهم ما يساعد في تقوية المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي المستجد ، فيحتاج الجسم تناول العديد من الأكلات والمشروبات الصحية التي تمد الجسم بالفيتامينات و العناصر الغذائية لتعزيز أداء جهاز المناعة .
نصح موقع healthline بتناول العصير البرتقالي ، فهو خليط هائل يساعد في تقوية المناعة ، إليك المكونات :
المكونات
ثمرة تفاح
ثمرة برتقال
ثمرة جزر
نصف كوب ماء
ملعقة عسل
طريقة تحضير مشروب المناعة :
قعي التفاح والبرتقال شرائح وضيفيه للخلاط
ابشري الجزر وضيفيه للخليط
ضيفي نصف كوب ماء
اخلطي المكونات
صفي الخليط ثم اضيفي العسل الابيض لتحليته .
فوائد المشروب :
يحتوي هذا الخليط الطبيعي على الكثير من الفيتامينات (C,A,B6) والبوتاسيوم وحمض الفوليك والتي تفيد في حماية الجسم من الأمراض وتقي الجسم من البرد والانفلونزا، وبالإضافة إلى ذلك يقوم هذا الخليط بمكافحة الالتهابات ، كما يحتوي على البيتاكاروتين و فيتامين أ المتوفر في الجزر ، ويحتوي البرتقال على الألياف وفيتامين سي .
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