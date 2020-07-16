إليك فوائد الكوب الأحمر السحري يقوي المناعة ويقضي على الأنيميا

يبحث الجميع عن مشروبات تقوي المناعة بعيدًا عن الليمون، حيث يتواجد فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى، وهو فعلا في تقوية المناعة ، كذلك الذين يعانون من الأنيميا مهددون بالإصابة بـ الفيروس التاجي، لذا يحتاجون لتغذية صحية بشكل يومي .

نصح موقع هيلث لاين بالمشروب الأحمر الفعال الذي يعالج الأنيميا في أسبوع و يقوي المناعة بشكل هائل ، إليك طريقة تحضيره :

المكونات

حبة بنجر مقشرة ومقطعة شرائح

ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة

ملعقة زنجبيل مطحون

كوب عصير التفاح

الطريقة :

ضعي البنجر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا وناعمًا

يمكنك حفظه في الثلاجة لحين التقديم وقبل التقديم حركيه قليلًا وصبيه.

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