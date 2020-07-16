إليك فوائد الكوب الأحمر السحري يقوي المناعة ويقضي على الأنيميا

القاهرة - لايف ستايل
يبحث الجميع عن مشروبات تقوي المناعة بعيدًا عن الليمون، حيث يتواجد فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضراوات الأخرى، وهو فعلا في تقوية المناعة ، كذلك الذين يعانون من الأنيميا مهددون بالإصابة بـ الفيروس التاجي، لذا يحتاجون لتغذية صحية بشكل يومي .
نصح موقع هيلث لاين بالمشروب الأحمر الفعال الذي يعالج الأنيميا في أسبوع و يقوي المناعة بشكل هائل ، إليك طريقة تحضيره :
المكونات
حبة بنجر مقشرة ومقطعة شرائح
ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة
ملعقة زنجبيل مطحون
كوب عصير التفاح
الطريقة :
ضعي البنجر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا وناعمًا
يمكنك حفظه في الثلاجة لحين التقديم وقبل التقديم حركيه قليلًا وصبيه.
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