تعرف على أسباب فقدان الشهية عند الأطفال

أكد الدكتور محمد شبيب استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أن فاتح الشهية للأطفال غير صحي في كافة الأوقات، لأن سد الشهية عند الأطفال يعود للعديد من الأسباب، أما فاتح الشهية الذي يحتوي على فيتامينات فهو صحي ومفيد.

وأوضح الدكتور محمد بيبي خلال لقائه في برنامج عيادة ten ، أن انخفاض السكر بالجسم يسبب الشعور بالجوع ، فيفتقد الجسم للطاقة والنشاط نتيجة قلة مستويات السكر ، فيبدأ بالشعور في رغبة تناول الطعام لتعويض نقص السكر .أما العادة الخاطئة التي يفعلها الأطفال، هي أنه بمجرد الشعور بالجوع يتناولون السكريات و الشيكولاتة والمياه الغازية تزيد نسبة السكر في أجسامهم فيشعرون بالشبع ولا يشعرون برغبة في تناول الأكلات الصحية ، وهي الشكوى السائدة من كافة الأمهات .

وأوضح الدكتور محمد شبيب، أن فقد الشهية نوعين ، مرضي و نفسي ، مثل الإصابة بالتهاب اللوز والحلق فيحدث فقد شهية مرضي ، كذلك فقد لاشهية المزمن نتيجة الأنيميا أو مشاكل المعدة .

فقد الشهية النفسي يعاني منه معظم الأطفال، ويحدث ذلك نتيجة الإكثار من تناول السكريات والحلوى و الشيكولاتة والتسالي غير الصحية ، فتسبب سد الشهية عن الطعام الصحي، مشيرًا إلى أن السهر أيضا من عوامل فقدان الشهية عند الاطفال.

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