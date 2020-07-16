سنة أولى زواج.. هذا ما ستشعر به بعد العام الأول

إذا كانت الحياة بمثابة المدرسة التي نتعلم منها الكثير من الدروس والعبر التي تمنحنا الكثير من الخبرة والمعرفة التي قد لا نجدها داخل قاعات الدروس في المدارس ينطبق نفس الأمر على الزواج الذي يعتبر عالماً خاصاً يحتوي على الكثير من الخبرات والمواقف التي تصقل سماتنا الشخصية.

إذا كنت مقبلاً على الزواج أو ما تزال في الأشهر الأولى منه يتيح لك هذا التقرير اختبار بعض الأحاسيس التي سوف تشعر بها بعد عامك الأول في الزواج .

1- لا يبدو الأمر سهلاً

بالطبع يظن معظم الرجل والنساء أن مشاعر الرومانسية الدافئة النقية التي شعروا بها أثناء فترة الخطوبة ستبقى كما هي بعد الزواج في الواقع أن درجة حرارتها قد تظل كما هي أما عندما نتحدث عن النقاء فالأمر يختلف، ففي فترة الخطوبة وعلى الرغم من أن الحب يكون في أقوى درجاته إلا أن الطرفين لا يعرفان العادات السيئة التي يقوم بها كل طرف داخل منزل العائلة .

ولن يستطيع كل طرف اكتشاف عادات الطرف الآخر من دون العيش معه، فكلما مر الوقت زادت معرفة الرجل بزوجته أو العكس وبالتأكيد ستظهر هناك بعض العادات السيئة التي لا يحبها كل طرف في شريكه؛ لذلك يجب أن يتكيف كل طرف عن اختلاف طباع الطرف الآخر، فاختلاف الطباع ودرجة التكيف معها من أكثر الأشياء التي قد تؤثر على الحب بين الرجل والمرأة بعد الزواج .

2- أين ذهبت النقود؟

بالبطبع يشعر الرجل بالكثير من مشاعر الفرح عندما يصبح مسئولاً عند نفقات منزله الخاص؛ لأن هذا الأمر يشعره بالرجولة بشكل كبيروهو أيضاً ما يجعله يعاني من عدم القدرة على تدبير نفقات المنزل بشكل يضمن له توفير بعض النقود الجانبية لذلك حاول قدر المستطاع عدم تبذير أموالك على الأشياء التي ليست ذات قيمة خصوصاً في السنوات الاُولى .

3- السيد والسيدة

بالطبع قبل الزواج لن تجد أحداً يطلق الألقاب على اسمك الخاص قبل النطق به ولكن بعد الزواج سيختلف الأمر قليلاً، وهو ما سيشعرك ببعض الغرابة، فأنت تشعر بأنك ماتزال صغيراً على أن يسبق اسمك لقب مثل السيد أو الأُستاذ، ولكن مع مرور الوقت قد يروق لك لقبك الجديد!

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4- الجنس ليس سيئاً!

بالطبع يعتبر الجنس واشباع الرغبات العاطفية من أهم العوامل التي تدفع الرجل والمرأة للزواج، ويظن الكثير من الرجال أنهم سيشعرون بالملل من ممارسة الجنس بعد السنة الأولى من الزواج، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فزواج الرجل بالمرأة التي يبادلها مشاعر الحب الصادق والتي تفعل ما بوسعها لإرضاء زوجها وإثارته جنسياً لن يجعله يشعر بالملل حتى بعد انقضاء 10 سنوات من الزواج.

5- هل كنت غائباً عن الوعي؟

بالتأكيد ستختبر الكثير من المشاكل والمواقف الصعبة التي ستحدث بينك وبين زوجتك، وهو الأمر الذي سيجعلك تقوم بسؤال نفسك كثيراً هل كنت غائباً عن الوعي عندما قررت الزواج؟!

ويجب أن تعرف أن طريق الزواج ليس طريقاً وردياً تملؤه الورود والرومانسية من كل جانب؛ لذا عليك أن تعتمد على مبدأ الحوار والمناقشة عند حدوث المشاكل بينك وبين زوجتك بدلاً من الشجار خصوصاً خلال السنة الأولى من الزواج التي تعتبر أصعب سنوات الزواج على الإطلاق.

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