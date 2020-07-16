شكرا لقرائتكم خبر عن دواء سيولة الدم "هيبارين" أداة قوية فى مكافحة كورونا COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يوفر دواء سيولة الدم الشائع، الذى تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، أداة قوية في مكافحة COVID-19 . ووفقًا لبحث نُشر هذا الأسبوع في مجلة Antiviral Research، يستخدم فيروس كورونا، بروتين ارتفاع السطح ليصطدم بالخلايا البشرية ويبدأ العدوى، وأثبت دواء الهيبارين، أحد أدوية سيولة الدم إمكانية ارتباطه ارتباطًا وثيقًا ببروتين ارتفاع السطح ، مما قد يمنع العدوى من الحدوث.



داء لسيولة الدم

ووفقا لمؤلف رئيسي فإن هذا النهج يمكن استخدامه كتدخل مبكر لتقليل العدوى بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالإيجاب ، لكنهم لا يعانون من الأعراض بعد، وبالتالى يمكننا السيطرة على المرض حتى يتم العثور على لقاح".

وتؤكد جميع النتائج الهيبارين كمرشح واعد لاستراتيجية خداع الفيروس ليلتصق به بدلا من الخلايا البشرية، و بدأ الباحثون بعد ذلك العمل على تقييم النشاط المضاد للفيروسات والسمية الخلوية في خلايا الثدييات.

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وقال دوردك "هذا ليس الفيروس الوحيد الذي سنواجهه خلال الجائحة الحالية". "ليس لدينا مضادات للفيروسات فعالة حقا، ولكن هذا مسار إلى الأمام. نحتاج إلى أن نكون في وضع نفهم فيه كيف يمكن لأشياء مثل الهيبارين والمركبات ذات الصلة أن تمنع دخول الفيروس."

ويعتبر هذا النهج المبتكر لاحتجاز الفيروس بشكل فعال هو مثال رئيسي على كيفية تقديم مناهج التكنولوجيا الحيوية التي تم تطويرها لمعالجة المشاكل الصحية العالمية الصعبة".