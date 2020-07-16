شكرا لقرائتكم خبر عن الطفح الجلدى داخل الفم.. عرض جديد ينضم إلى قائمة أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حين أن الطفح الجلدي على الجلد مرتبط منذ فترة طويلة بـ COVID-19 ، أفاد الأطباء في إسبانيا أن الطفح الجلدي داخل الفم يحدث أيضًا في بعض الحالات.ووفقا لتقرير الموقع الأمريكى (HealthDay)، قال طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي غير المرتبط بالدراسة الجديدة، إن الطفح الجلدي يُعرف سريريًا باسم إينانثيم ، وليس من المستغرب أن تظهر مع حالات COVID-19.



الطقح الفموى. عرض جديد من أعراض كورونا

من جانبها أوضحت الدكتورة ميشيل جرين ، التي تمارس في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك ، أن الطفح الجلدي على الأغشية المخاطية"، أمر شائع جدًا في المرضى الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم.

ونُشرت الدراسة الإسبانية الجديدة فى مجلة " JAMA Dermatology، حيث قام باحثون بقيادة الدكتور خوان جيمينيز كوهي ، من مستشفى رامون إي كاجال الجامعي في مدريد ، بفحص 21 مريضاً تم تشخيصهم في أوائل إبريل باستخدام COVID-19 والطفح الجلدي المصاحب.

من بين هؤلاء المرضى ، كان ستة مرضى (29٪) يعانون من التهاب داخل الفم، وقال الفريق إن المرضى المتأثرين تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عاما.

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ظهر طفح الفم في أي مكان قبل يومين من ظهور أعراض COVID الأخرى إلى 24 يومًا بعد ذلك ، بمتوسط ​​وقت حوالي 12 يومًا بعد ظهور الأعراض.

وفي معظم الحالات ، لا يبدو أن الطفح الجلدى مرتبط بأي أدوية كان المرضى يتناولونها ، مما يزيد من تعزيز فكرة أنه كان مرضًا مع الفيروس التاجي الجديد الذي تسبب في ظهور بقع حمراء.

ولاحظت أيضا، أن مدى انتشار هذه الأعراض مع COVID-19 لا يزال غير معروف ، نظرًا لأنه "بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ، فإن العديد من المرضى الذين يعانون من COVID-19 المشتبه بهم أو المؤكدين لم يتم فحص تجويفهم الفموي".