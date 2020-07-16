شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار طلاء للأسطح يبطل فاعلية فيروس كورونا بنسبة 99% فى ساعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تثير الأسطح الآن مثل ، مقابض الأبواب، ومفاتيح الضوء، وعربات التسوق، الخوف في الوقت الحاضر عندما يتعلق الأمر بلمسها بسبب الانتشار السريع للفيروس التاجي، ولكن أستاذ فرجينيا للتكنولوجيا ربما وجد حلاً.

منذ منتصف شهر مارس ، طور ويليام دكر ، أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة فيرجينيا الأمريكية، طلاءً سطح يمكن استخدامه على الأشياء الشائعة ، يعطل الفيروس الذي يسبب COVID-19، قائلا : "الفكرة هي عندما تهبط القطيرات على جسم صلب ، سيتم تعطيل الفيروس داخل القطرات".



طلاء أطسح يقتل كورونا

منذ منتصف أبريل ، عمل Ducker مع Leo Poon ، الأستاذ والباحث في كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج ، لاختبار نجاح الطلاء في تعطيل الفيروس، و تم نشر بحثهم في "ACS Applied Materials & Interfaces ، وهي مجلة علمية للكيميائيين والمهندسين وعلماء الأحياء والفيزيائيين.

وقال داكر إن نتائج الاختبارات كانت رائعة، فعندما يتم طلاء الطلاء على الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ ، يتم تقليل كمية الفيروس بنسبة 99.9 % في ساعة واحدة ، مقارنة بالعينة غير المطلية، مشيرا إلى أن ساعة واحدة هي أقصر فترة اختبرناها حتى الآن ، والاختبارات على فترات أقصر مالزلت مستمرة".

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توقع الباحث أن يتمكن فريقه من تعطيل الفيروس في دقائق، وأظهرت النتائج أن الطلاء قوي، كما أنه يحتفظ بقدرته على تعطيل الفيروس بعد عدة جولات من التعرض لفيروس كورونا- CoV-2 ثم تطهيره أو بعد غمره في الماء لمدة أسبوع ، بناءً على الاختبارات، وإذا استمر نجاح المشروع ، فهو اكتشاف مهم في مكافحة انتشار الفيروس.

لإجراء الاختبارات ، قام الفريق البحثى بنشر 3 أنواع مختلفة من الطلاء على الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، ثم قاموا بشحن العينات، وبعد التعريض للفيروس وخلال ساعة واحدة وجدوا أن الفيروس لم يستقر على الأسطح كثيرا وتم القضاء عليه .

ولكن وفقا للباحث، من المؤكد أن الطلاء لن يحل محل تدابير السلامة الأخرى التي يجب أن يتخذها الناس لوقف انتشار الفيروس التاجي ، مثل غسل اليدين ، والإبعاد الجسدي ، وارتداء القناع، ومع ذلك ، لن يضطر الناس إلى القلق كثيرًا بشأن لمس الأشياء، مما سيقلل من الخوف."